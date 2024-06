La ponencia del TC plantea perdonar la malversación a Martínez Aguayo por los ERE

La ponencia del Tribunal Constitucional (TC) propone perdonar el delito de malversación a la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación.



Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la noticia adelantada por El Español de que la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán plantea en su borrador de sentencia un escenario que, en la práctica, deja la condena por los ERE en prácticamente nada, tras el fallo dictado sobre la prevaricación la pasada semana.



Porque la corte de garantías ya amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, por su condena en los ERE y ordenó a la Audiencia de Sevilla redactar una nueva sentencia que rebaje considerablemente los nueve años de inhabilitación por prevaricación.



Las fuentes explican que con la malversación, el borrador propone anular completamente este delito y no devolver las actuaciones a la Audiencia, por lo que de seguir este criterio se abre la puerta a perdonar este delito en todos los condenados por malversación.



Martínez Aguayo fue condenada a seis años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de los que ha cumplido año y medio, ya que actualmente se encuentra en tercer grado.



Según las fuentes, las ponencia plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo.



El TC prevé abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio, en el que los magistrados deliberarán también sobre los recursos de amparo presentados por cuatro condenados que se encuentran en prisión: el de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.



El tribunal ha dado prioridad a sus recursos al encontrarse cada uno de ellos en prisión, condenados por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación, la misma condena que tiene el expresidente de la Junta Jose Antonio Griñán, aunque éste no está en la cárcel.

