La Junta: Montero no se cree los argumentos para un trato singular a Cataluña

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este lunes que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se cree los argumentos que expone para justificar una financiación singular a Cataluña.



"Todos vemos atónitos como una consejera de Hacienda andaluza (responsabilidad que desempeñó Montero), en base a unos argumentos que no se cree ni ella, intenta convencernos de que de lo mejor para Andalucía, lo mejor para el conjunto de España, es que se trate de manera diferente a aquellas comunidades que ya están de por sí bien financiadas en detrimento de aquellas comunidades históricamente peor financiadas, como la nuestra", ha dicho Fernández-Pacheco.



En una visita a las instalaciones del complemento medioambiental Juan Revilla, de la empresa municipal Sadeco, en Córdoba, el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha dicho a los periodistas que "por eso Andalucía no aspira a tener una mejor financiación que nadie y Andalucía no quiere ser más que nadie, Andalucía quiere lo que le corresponde".



"No vamos a permitir diálogos unilaterales con una Comunidad Autónoma para que los demás nos repartamos el resto", ha dicho, para lo que Andalucía ha pedido la convocatoria de una Conferencia de Política Fiscal y Financiera.



En este órgano se pretende "que todas las comunidades podamos dialogar en plano de igualdad, en base a objetivos, a criterios objetivos en aras a alcanzar un pacto nacional que nos lleve un nuevo modelo de financiación que permita que Andalucía no siga perdiendo casi 1.500 millones de euros todos los años por una financiación injusta que va en detrimento de la prestación de servicios públicos que tenemos encomendados".



En todo caso, "siempre vamos a alzar la voz respecto a cualquier desprecio, respecto a cualquier menoscabo que sufra Andalucía como Comunidad Autónoma", ya que "no podemos olvidar que Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España. Estamos viviendo momentos convulsos en la política nacional".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es