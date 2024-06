Dimite un concejal de El Viso tras tener un accidente y dar positivo en alcohol

El concejal de Educación, Juventud, Infancia, Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y LGTBI del Ayuntamiento El Viso del Alcor (Sevilla), Jesús Moreno (PSOE), ha presentado su dimisión tras estar implicado en un accidente de tráfico en el que dio positivo en el control de alcoholemia que le fue realizado.



A través de sus redes sociales, el ya exconcejal de este municipio de unos 20.000 habitantes, ha informado de que "el pasado viernes" -por el día 14 de junio- tuvo "un pequeño golpe con el coche a otro vehículo", en la cercana localidad de Mairena del Alcor.



Añade que "realizando el parte amistoso se presentó la Policía Local, la cual me hizo un control de alcoholemia que resultó positivo", y señala: "Ya que venimos a la política a dar ejemplo, no dudé en presentar mi dimisión".



Moreno se defiende en este asunto diciendo que "todos podemos cometer errores, lo importante es cómo se responde ante ellos", y asegura que presentar su dimisión ya estaba en su mente "debido a que quería seguir formándome dentro de mi ámbito profesional y no quería restarle ni un solo minuto de trabajo al Ayuntamiento".



La publicación en sus redes sociales la realizó tras una anterior en la que indicaba que dimitía "por motivos personales y profesionales", pero decidió decir la verdad en uno posterior "ante los rumores y noticias en distintos medios que intentan hacer daño a mi persona y al Equipo de Gobierno".

