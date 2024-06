Füllkrug salva el empate y el primer lugar del grupo para Alemania

Un gol agónico de Niclas Füllkrug, de cabeza en el minuto 92, le dio el empate a Alemania ante Suiza (1-1) lo que le garantiza el primer lugar del grupo A tras un partido en el que los dirigidos por Julian Nagelsmann pasaron por muchos problemas a lo largo de los noventa minutos. Tras el empate, Suiza pasa a octavos de final como segunda del grupo A.



Los suizos lograron cerrarle los espacios a Alemania prácticamente desde el comienzo y el equipo de Julian Nagelsmann se vio con dificultades para encontrar el camino al área contraria.



Salvo un desborde de Jamal Musiala en el minuto 2 -que terminó con un centro al área en el que Schär evitó el remate de Ilkay Güngogan- fue poco lo que pudo ofrecer Alemania cerca de la portería de Yann Sommer.



En el minuto 17 Robert Andrich pareció romper el cerrojo al marcar con un remate de media distancia pero el árbitro Daniele Orsato, tras consultar las imágenes del VAR, anuló el gol por falta previa de Musiala sobre Schär.



Suiza esperaba sus ocasiones y cuando la tuvo la aprovechó. Rieder jugó con Freuler y este le metió un centro a Ndoye, delantero del Bolonia, que marcó desde corta distancia en el minuto 29.



El gol en contra aumentó las urgencias de Alemania, que seguía sin encontrar la fórmula ante el planteamiento suizo.



Salvo el gol anulado a Andrich, Alemania no tuvo ocasiones claras a lo largo de la primera parte.



Ndoye, en cambio, pudo marcar incluso el segundo en un remate desviado tras ganarle un duelo en velocidad a Antonio Rüdiger



En la segunda parte Alemania mejoró un poco y tuvo algunas buenas situaciones (un remate de Musiala demasiado centrado desde la media luna, otro de Kroos desviado y una excelente jugada de Florian Wirtz en el minuto 70 que terminó con un buen centro que Joshua Kimmich no alcanzó a rematar), pero seguía sufriendo mucho.



El seleccionador Julian Nagelsmann movió el banquillo. Entraron Leroy Sané, Niko Schlotterbeck, Maximilian Beier, Tobias Raum y Niclas Füllkrug,



El ingreso de Füllkrug y la salida de Musiala y Wirtz, eran una declaración de intenciones. Los intentos por llegar tocando habían fracasado y había que buscar los centros al área, donde esperaba el delantero del Dortmund.



Los centros tardaron en llegar, pero sobre el final (minuto 92) Raum encontró la fórmula desde la banda izquierda con un centro que encontró la cabeza de Füllkrug para que éste enviara la pelota al fondo de la red.



Para el partido de octavos de final Alemania no podrá contar con el central Jonatah Tah, que vio su segunda tarjeta amarilla.



Ficha técnica:



1 - Suiza: Sommer; Schár, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder (Vargas, 65); Ndoye (Amdouni, 65), Embolo (Duah, 65)



1 - Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (Beier 66), Kroos; Gündogan; Musiala (Füllkrug, 76), Wirtz (Sané, 76); Havertz.



Goles: 1-0: min 29, Ndoye. 1-1: min 92, Füllkrug, de cabeza.



Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó a Ndoye, Tah, Xhaka, Widmer



Incidencias: partido del grupo A de la Eurocopa 2024 disputado en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es