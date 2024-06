Jesús Navas entrará en el once de jugadores de mayor edad que disputan una Eurocopa

Jesús Navas, que debutará ante Albania en la Eurocopa 2024, se convertirá con 38 años y 216 días en el futbolista de mayor edad que disputa una fase final de un gran torneo, superando el registro de Aritz Aduriz en el torneo europeo y de Andoni Zubizarrera en un Mundial, y pasará a integrar el once histórico de jugadores de mayor edad que juega una Eurocopa.



Así, entrará Navas en el once histórico sacando de él a una leyenda como 'Giggi' Buffon, que jugó su último partido con Italia en una Eurocopa con 38 años y 156 días, y será el cuarto integrante de ese equipo de veteranos que participa en la edición que se celebra en Alemania, tras los portugueses Pepe y Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric.



Con 41 años y 117 días, el central Pepe, titular el sábado en el triunfo de Portugal ante Turquía, sigue ensanchando su registro como el jugador de mayor edad que juega una Eurocopa. Cristiano Ronaldo es tercero con 39 años 138 días y Modric sexto, con 38 años y 288 días.



El once al que entrará Navas cuando juegue ante Albania, lo completan Gábor Kiraly, Lothar Mattahus, Morten Olsen, Maarten Stekelenburg, Peter Shilton, Ivica Vastic y Jesh Lehmann.



Jesús Navas fulminará cualquier registro existente en la selección española. Con mucho margen de años, superará el que estableció Aritz Aduriz el 27 de junio de 2016 con 35 años y 137 días en la derrota de España ante Italia en los octavos de final de la Eurocopa de Francia.



Y el futbolista de Los Palacios también será el más mayor que juega un gran torneo, superando a Andoni Zubizarreta, que lo había establecido el 22 de junio de 1996, con 34 años y 243 días, el día que España cayó en penaltis ante Inglaterra en los cuartos de final disputados en Wembley.



En esta Eurocopa 2024 Nacho Fernández se convirtió frente a Croacia en el cuarto jugador más veterano que juega el torneo en la historia de la selección española, con 34 años y 149 días, y, el mismo día, Dani Carvajal pasó a ser el goleador de más edad con España en una Eurocopa con 32 años y 156 días.

