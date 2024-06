La UEFA impone una multa de 48.000 euros a Albania por el comportamiento de su afición

La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA multó este domingo, por segunda vez en lo que va de Eurocopa, a la Federación Albanesa de Fútbol con 47.500 euros por los incidentes ocurridos durante el partido contra Croacia, disputado en Hamburgo estadio el 19 de junio de 2024.



La UEFA castigó a Albania con una multa muy superior a la que le impuso a Croacia (27.000 euros) debido al comportamiento de su afición en el mismo partido.



"La sanción económica proviene nuevamente de los problemas causados ​​por algunos aficionados albaneses, que encendieron bengalas durante el partido, difundieron mensajes inapropiados durante el partido Croacia-Albania, así como por la interrupción del partido por parte de un aficionado", informó la Federación Albanesa de Fútbol.



Durante el encuentro se registraron cánticos de ambas aficiones contra los serbios, que literalmente corearon "matar al serbio", algo que provocó la amenaza de Serbia de abandono del torneo.



En declaraciones a la RTS, la emisora estatal serbia, Jovan Surbatovic, secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol, pidió a la UEFA que se adopte una sanción "severa" contra las federaciones de las selecciones croata y albanesa o, en caso contrario, Serbia procederá a tomar medidas.



De hecho, según explicó la federación albanesa, 25.000 euros de la multa fueron por "emitir mensajes inapropiados durante el partido".



La primera multa que recibió Albania fue de 37.375 euros, por problemas en el debut ante Italia.



Además, la federación albanesa volvió e dirigirse directamente a su afición para que no emitan mensajes con contenido étnico o político.



"Una vez más, la Federación de Fútbol aprovecha la oportunidad para hacer un llamamiento a todos los aficionados albaneses para que sean más responsables y eviten estos incidentes y disturbios totalmente evitables, que pueden acarrear sanciones económicas y dañar la imagen de Albania y del fútbol albanés. Además, informa de que no se permiten mensajes de carácter no deportivo (político, étnico, etc.) durante los partidos", sentenció el comunicado.

