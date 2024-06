Llega a los cines el documental sobre Tívoli, el icónico parque de atracciones

El documental sobre Tívoli World, el icónico parque de atracciones de la Costa del Sol que durante décadas fue un potente entretenimiento familiar y del que se busca su reapertura, ha llegado a los cines de Andalucía con proyecciones en las provincias de Málaga y Córdoba, que se sucederán hasta el próximo 4 de julio.



Este largometraje, dirigido por los periodistas Lucía Muñoz y Sergio Rodrigo, repasa el medio siglo de historia de este emblemático lugar en Benalmádena (Málaga), que abrió en 1972 y donde actuaron Julio Iglesias, James Brown, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Raphael, Demis Roussos, Isabel Pantoja o Miguel Ríos, entre otros muchos artistas.



El Cine Albéniz, en la capital malagueña, ofrece sesiones diarias de esta cinta hasta el 27 de junio a las 20.00 horas.



Posteriormente llegará a Cinesur Miramar, en Fuengirola (Málaga), que la proyecta el 1 de julio; Cinesur El Ingenio, en Vélez-Málaga (Málaga), el 2 de julio, y Cinesur El Tablero, en Córdoba, el 4 de julio.



En estos tres últimos lugares cada sesión incluye una presentación y coloquio y serán en el mismo horario (20:00 horas).



Este parque cerró en 2020 tras un largo proceso judicial que dio paso a la lucha del personal por su reapertura y hace un mes el Ayuntamiento de Benalmádena anunció que mediaba también para ello "más pronto que tarde", según su alcalde, Juan Antonio Lara, que avanzó conversaciones con empresas interesadas en explotar el recinto



El documental, que recibió el apoyo de Canal Sur, recoge testimonios como el de Miguel Ríos, que comenzó en este parque la gira 'Rock and Ríos', cuando batió el todavía vigente récord de asistencia al parque, 31.000 personas.



Aunque las negociaciones para la reapertura estaban avanzadas, hasta que la actual titular de los terrenos, el grupo inmobiliario Tremón, y la compañía gestora que podría hacerse cargo del parque no hayan llegado a un acuerdo, el alcalde no considera prudente efectuar anuncio alguno.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es