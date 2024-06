Miguel Herrán cuenta cómo lleva su recuperación tras el accidente de moto

Hace unas semanas, Miguel Herrán compartía en sus redes sociales que había sufrido un accidente de moto "no iba rápido y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho", explicaba para tranquilizar a sus seguidores.

Esta semana hemos podido hablar con el actor y nos confesaba que "vengo de estar mucho tiempo quieto en casa, la verdad que estoy muy bien, estoy fenomenal ya puedo mover el brazo con total normalidad, he empezado a coger peso, he vuelto a montar en moto o sea que estoy muy bien y estoy muy contento de poder estar aquí porque vienen un montón de colegas míos y me apetece".

Eso sí, Miguel ha tenido "que hacer rehabilitación pero no se esperaba que yo pudiera mover el brazo hasta diciembre de este año o sea que...". Por lo que está muy contento de que haya avanzado tan rápido.

También le preguntábamos por su faceta como padre y nos confirmaba que "el lío de todo ha sido estar un mes sin poder jugar con mi niña porque es verdad que no la podía levantar, no la podía, o sea lloraba y era como... 'Tranquila, cariño' y bueno pero ahora la verdad que muy contento disfrutándola muchísimo".

Tanto es así que "desde que soy padre vivo mucho más tranquilo, antes siempre vivía como que me faltaba algo, como que mi vida no terminaba de estar llena. Estaba muy bien, no tenía ningún problema, pero como que me faltaba algo y ahora es como que siento que tengo mi vida completa, que estoy muy a gusto".

Por último, nos explicaba que en estos momentos su prioridad es su hija... de hecho "yo debería llevar rodando ya tres semanas, pero como tuve el accidente me dieron de baja y hasta noviembre no me reincorporo. Así que aunque ha sido un duro mazazo y he perdido algún proyecto en medio, también me alegro porque aunque he perdido un proyecto he ganado tiempo con mi hija. Y eso no está pagado".

