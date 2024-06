Juancho Hernangómez: "Tenemos que vivir el Preolímpico con ilusión"

Juancho Hernangómez, jugador del Panathinaikos griego e integrante de la selección española de baloncesto, consideró que deben vivir "con ilusión" el Preolímpico que disputará en Valencia y consideró que ser anfitriones es "una oportunidad".



"Presión hay en cualquier campeonato y en cualquier partido con España. Lo tenemos que vivir con ilusión, con la oportunidad de hacerlo en casa. Que venga la afición, que disfrute de que juguemos en casa. Juntos podemos sacar este gran objetivo", dijo.



Sobre los aspectos en los que incide el seleccionador, Sergio Scariolo, explicó que "tácticamente en cuidar el balón, en poner buenos bloqueos, en jugar físico". "Sabemos que no tenemos el talento de otros años y de selecciones pasadas y la defensa es un gran valor para nosotros. A partir de ahí, hay que correr y jugar agresivos", apuntó.



Juancho, que se incorporó más tarde que el resto de sus compañeros, está completando sus primeros entrenamientos: "Me veo muy bien. Estos días son de mucha carga técnica y mucha carga física. Después de unos días de vacaciones me está costando un poco más, pero veo al grupo bastante bien y bastante motivado. Todos juntos hacia el objetivo".



Asimismo analizó el hecho de que en la selección tanto él como otros compañeros puedan tener más protagonismo que en su equipo: "También hemos jugado minutos, son muchos partidos, la temporada ha sido bastante larga. Es adaptarse al grupo, a lo que necesita".



"Hay veranos en los que tienes que jugar más, otros menos. Pero siempre por y para el equipo. Ese es el secreto. Luchar, dejar los egos aparte y luchar por el conjunto, por conseguir las medallas. Esa ha sido la filosofía que tanto nos han inculcado los más veteranos, las familias de temporadas anteriores, y lo que vamos a intentar inculcar a los jóvenes", agregó.



A la hora de hacer balance de la temporada con el Panathinaikos, con el que entre otros logros alcanzó la Euroliga al derrotar al Real Madrid en la final, aseguró sentirse "muy orgulloso" por cómo ha afrontado todos los momentos.



"Ha sido un año bastante duro, un poco montaña rusa. Disfrutando de los momentos felices, y aprendiendo de los difíciles y las lesiones. Valoro la temporada de manera muy positiva, sobre todo por los títulos, por ganar la liga remontando un 2-0 al Olympiacos. Ha sido una temporada histórica", manifestó.



Además trató la posible llegada al equipo heleno de otro internacional español como Lorenzo Brown: "Es un plus más. Es un jugadorazo, ha sido de los mejores bases de la temporada. Ya jugamos contra él en playoffs y nos hizo un hijo todos los partidos. Estoy muy contento de que venga, con él ganamos el Europeo, jugue muy bien con él y es un jugadorazo. Cuantos más jugadorazos vengan, mejor".

