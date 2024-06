Choque clave con el liderato en juego para Suiza y Alemania

Con dos victorias en el bolsillo tras superar a Escocia (5-1) y a Hungría (2-0), Alemania afrontará el final de la fase de grupos con un choque clave ante Suiza con el liderato en juego y con la duda existencial del seleccionador germano Julian Nagelsmann, dubitativo entre utilizar a sus mejores hombres o a los suplentes que darían descanso a los titulares de un equipo que hace matemáticas para los octavos de final.



Acabar en la primera posición o en la segunda no es ninguna tontería para Alemania. A veces, hay que hacer cálculos para encontrar el camino más despejado posible hacia el título. Y, a priori, la diferencia es grande. El líder del grupo A, probablemente se enfrente a Dinamarca o a Eslovenia en la siguiente fase. Sin embargo, el segundo clasificado, se podría cruzar con Italia.



Y ahí entra la duda de Nagelsmann con Suiza al acecho. El combinado helvético, con cuatro puntos, arrebataría a Alemania el liderato con una victoria. Por eso, el entrenador germano debe decidir entre jugar con la maquinaría que hasta ahora ha funcionado como un auténtico reloj o apostar por nombres diferentes para dar descanso a figuras clave como Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger o Florian Wirtz.



En el banquillo esperan una gran cantidad de jugadores que quieren tener su cuota de protagonismo en la Eurocopa. Algunos ya la han conseguido. Por ejemplo Füllkrug, que marcó un gol a Escocia tras salir desde el banquillo; o Emre Can, que protagonizó una situación similar. Pero otros como Leroy Sané, Schlotterbeck , Deniz Undav, Thomas Müller, Pascal Gross o incluso el portero Marc-André ter Stegen, quieren más. Casi todos ya han participado sin mucha presencia, pero otros como Schlotterbeck o Ter Stegen siguen inéditos.



La última decisión la tomará Nagelsmann, aunque todo parece indicar que mantendrá el bloque ganador que hasta ahora no ha fallado. Sin lesionados ni sancionados, deberá superar a Suiza, un rival peligroso y ante el que no quiere ningún tipo de sorpresa. Sin embargo, el combinado helvético tiene armas suficientes para dar un susto a la todopoderosa Alemania.



Después de ganar 1-3 a Hungría y de empatar 1-1 con Escocia, los hombres de Murat Yakin acarician los octavos de final. Con cuatro puntos, sería una sorpresa no alcanzar la siguiente fase, pero no está todo escrito y aún puede pasar de todo. Incluso terminar en la primera posición, un premio que sería grandioso para un grupo de jugadores que quiere alargar el prestigio de la mejor generación que nunca ha tenido el país centroeuropeo.



Yakin deberá meditar si volver a dar entrada en el once a Shaqiri, suplente en la puesta en escena de Suiza pero titular en el segundo partido. El jugador del Chicago Fire completó un partidazo que coronó con un gol espectacular con el que seguramente se ganó otros noventa minutos ante Alemania. Con una fractura en la nariz, seguramente repita Schär en el centro de la defensa, mientras que Zakaria y Zuber ya se han recuperado de sus lesiones, aunque seguramente no comparezcan hasta los octavos de final.



El resto de jugadores, con Xhaka, Freuler, Aebischer y Rodríguez al frente, estarán disponibles para Yakin, que sí tiene claro que sacará a lo mejor que tenga disponible para ganar a Alemania. Todo lo contrario que Nagelsmann, que deberá resolver un puzzle antes del inicio del choque. Y es que, para el técnico germano, la duda es rotar o no rotar. Esa es la cuesión.



-- Alineaciones probables:



Suiza: Sommer; Widmer, Schär o Elveldi, Akanji, Rodríguez, Aebischer; Xhaka, Freuler, Shaqiri; Vargas y Ndoye.



Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger o Schlotterbeck, Tah, Mittelstädt; Kroos, Andrich o Emre Can; Musiala, Gündogan, Wirtz o Sané; y Havertz o Füllkrug.



Árbitro: Daniele Orsato (Italia).



Estadio: Frankfurt Arena.



Hora: 21:00

