Le anulan una multa por no portar mascarilla durante la covid-19 porque tenía rinitis

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la multa impuesta a un vecino de la provincia de Almería por no usar mascarilla durante el periodo de restricciones por la pandemia de la covid-19, debido a que sufría rinitis y no tenía por qué utilizarla.



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, señala que los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la tarde del 27 de agosto de 2020 en una calle de la localidad de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería).



Fue entonces cuando se levantó un acta contra el recurrente por andar por la vía pública sin hacer uso de la mascarilla, que en ese momento era de uso obligatorio.



Cuando los agentes le preguntaron por el motivo por el que no la portaba, el hombre presentó una fotocopia "sin el sello de ningún doctor en medicina" para justificar la rinitis que padece.



La Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Salud impuso el 3 de agosto del año siguiente una sanción de cien euros al recurrente por incumplir las medidas de prevención contra la covid-19.



El hombre recurrió en alzada esta sanción ante la propia Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que ratificó la misma, por lo que finalmente recurrió a los juzgados.



En primer lugar, alegó que la infracción, de por sí, ya habría prescrito porque el acuerdo del inicio del expediente sancionador se efectuó ocho meses después de los hechos, si bien también precisó que estaba exento de portarla por problemas médicos.



El juez señala que en el expediente administrativo consta un certificado médico de 10 de julio de 2020, que no fue impugnado en su autenticidad, que se encuentra firmado y que dice expresamente que certifica que el recurrente "padece de rinitis alergia, que a veces tiene episodios de crisis asmática por lo que tiene dificultades para utilizar la mascarilla, quedando a su criterio en los momentos que pueda utilizarla".



Asimismo, recuerda que según el real decreto-ley que impuso estas medidas contra la covid-19, la obligación de usar mascarilla no era exigible para "las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es