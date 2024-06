La defensa antiaérea rusa derriba cuatro drones ucranianos en dos regiones fronterizas

La defensa antiaérea rusa derribó cuatro drones en la mañana del sábado en las regiones fronterizas rusas de Briansk y Smolensk, según informaron las autoridades locales.



"Las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia derribaron dos drones de ala fija sobre el distrito de Surazh (región de Briansk)", escribió el gobernador local, Alexandr Bogomaz, en su cuenta de Telegram.



Añadió que el ataque no provocó daños materiales ni humanos.



Por su parte, el gobernador de la región de Smolensk, Vasili Anojin, indicó en Telegram que dos drones ucranianos "intentaron atacar una instalación militar".



"Los medios de defensa antiaérea aniquilaron todos los drones, no hay heridos ni daños", añadió, al señalar que los agentes del orden trabajan en el lugar de los hechos.



Anojin llamó a su paisanos a "conservar la calma y no filmar el trabajo de las fuerzas de defensa antiaérea".



Las fuerzas ucranianas atacan periódicamente las regiones fronterizas rusas y la anexionada península de Crimea, con el fin de dañar la infraestructura petrolera rusa y objetivos militares, protagonizando este viernes uno de los ataques más masivos desde el comienzo de la guerra, con un total de 113 drones.

