Lewandowski no evita el naufragio de Polonia ante la contundencia de Austria

Austria se impuso este viernes por 1-3 a Polonia, gracias a los goles de Trauner, Baumgartner y Arnautovic, este último de penalti, para mantener viva la esperanza de clasificarse a octavos de final de la Eurocopa 2024 y frustrar el regreso de Robert Lewandowski, al borde de la eliminación.



El partido se resolvió en la segunda parte, después de un primer tiempo parejo en el que había habido fases buenas de cada uno de los dos equipos, que se medirán a Francia, en el caso de Polonia, y a Países Bajos, en el de Austria, en la última jornada. Austria depende de sí misma.



Austria fue el equipo que llevó la iniciativa en los primeros minutos y logró poner el balón cerca del área polaca con Mwene y Marcel Sabitzer buscando llegar permanentemente por la banda izquierda.



Los esfuerzos fueron premiados en el minuto 9 cuando Trauner marcó de cabeza aprovechando un centro al primer poste de Mwene (0-1).



Hasta ese momento, el partido había sido prácticamente un monólogo austríaco, pero, tras el 0-1, Polonia tuvo una clara reacción y logró sacudirse el dominio contrario.



En el 18, Zalewski se acercó al empate cuando remató desviado desde excelente posición. No falló Polonia en el 30, cuando logró la igualada, marcada por Piatek. El atacante aprovechó un rebote tras un remate de Bednarek que había pegado en el cuerpo de Lienhardt.



Robert Lewandowski seguía el encuentro desde el banquillo, tras la lesión muscular que lo había apartado del duelo anterior frente a Países Bajos. Aún no estaba listo para ser titular. No salió al campo hasta el minuto 59, aún con 1-1, en medio de las ovaciones de los seguidores polacos.



Antes, el equilibrio del partido lo pudo desnivelar de nuevo Sabitzer, en un contragolpe. Falló en el remate. Después, lanzó un disparo desde lejos en el 42 que salió ligeramente desviado.



Del lado polaco, Zielinski estuvo cerca en el descuento con un lanzamiento de falta que el meta Patrick Pentz tuvo que desviar a saque de esquina.



En la segunda parte, el partido fue de ida y vuelta. Los dos necesitaban ganar. En uno de esos avances, Austria volvió a adelantarse con un gol de Christoph Baumgartner, que marcó con un remate raso desde el centro del área a centro de Prass.



Tras el segundo gol, Austria no se conformó, apretó, mantuvo su presión y sentenció con el tercer tanto de penalti por Arnautovic. Era el minuto 78. La pena máxima se había producido después de que el meta Szczesny derribase a Sabitzer cuando éste se disponía a rematar a puerta vacía tras una jugada de contragolpe.



Ya no hubo respuesta en el marcador de Polonia, aunque dispuso de alguna llegada peligrosa. Austria incluso pudo haber logrado el cuarto.



Polonia, mientras tanto, con la segunda derrota consecutiva llegará al último partido del grupo, contra Francia, prácticamente sin esperanza alguna.



- Ficha técnica:



1 - Polonia: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski (Urbanski, m. 87), Zalewski; Piotrowski (Moder, m. 46); Slisz, Piatek (Lewandowski, m. 59), Buksa (Swiderski, m. 59).



3 - Austria: Pentz; Posch, Lienhart, Trauner (Danso, m. 59) Mwene (Prass, m. 63); Seiwald, Laimer; Grillitsch (Wimmer, m. 46), Baumgartner (Schmid, m. 81), Sabitzer; Arnautovic (Gregoritsch, m. 81).



Goles: 0-1, m. 9: Trauner. 1-1, m. 30: Piatek. 1-2, m. 66: Baumgartner. 1-3, m. 78: Arnautovic, de penalti.



Árbitro: Unmut Meler (Turquía). Amonestó con tarjeta amarilla a los polacos Slisz, Lewandows y Szczesny y a los austriacos Wimmer y Arnautovic.



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo D de la Eurocopa 2024, disputado en el estadio Olímpico de Berlín ante unos 71.000 espectadores.

