Las diez infraestructuras imprescindibles para Sevilla y que no estarán hasta 2050

Los empresarios de Sevilla han querido poner negro sobre blanco, con documentación, sobre el déficit inversor y ejecutor que sufre la provincia en materia de infraestructuras y de las 615 obras que demandaban en 2015, ahora quieren llamar la atención, casi una década después, en diez grandes proyectos que siguen estancados por diferentes motivos y que, si se cumplieran los plazos “lógicos” no estarían concluidos hasta el año 2050, con una inversión necesaria de unos 150.000 millones de euros.

El informe elaborado por la Cámara de Comercio de Sevilla y la patronal de la construcción, Gaesco, que ha redactado Abraham Carrascosa, responsable de inversiones e infraestructuras de Cremades & Calvo Sotelo y exdecano del Colegio de Ingenieros y Caminos de Andalucía, que ya redactó el de 2015, quiere poner en evidencia la necesidad de una necesaria “justicia inversora” en Sevilla con respecto a otros territorios, decía Juan Aguilera, gerente de Gaesco, porque, a juicio de Francisco Herrera, presidente de la Cámara, “los políticos sevillanos deben reconocer que, desgraciadamente, pintan poco”.

Las obras de infraestructuras imprescindibles en las que se centra este estudio son la SE-40, Red completa de Metro, AP-4 Sevilla-Cádiz, Conexión Santa Justa-Aeropuerto, Cercanías, AVE Sevilla-Huelva-Faro, Presa de San Calixto, Eje Ferroviario Transversal, SE-20 y SE-35, e integración A-376 en Montequinto y mejora accesos SE-30, algunas iniciadas en los 70 pero que “si se cumplieran todos los plazos lógicos” podrían estar completadas en el año 2050 y con una inversión aproximada de 15.000 millones de euros.

Pero esta estimación es si se coordinan las obras, no se paralizan proyectos o no se encargan nuevos que al final “se tiran al cajón, que también nos cuesta el dinero a los sevillanos”, reflexionaba Carrascosa, muy crítico con los plazos de redacción y de ejecución cuando ahora “celebran hasta un pliego”, cuando es un documento que hace un funcionario todos los días. “Hay que dar la matraca, lo que queremos saber es cuando acaba la obra, no la presentación del proyecto”, criticaba.

De hecho, la elaboración de este informe no es sólo la constatación con documentación de en qué fase del proceso administrativo y de ejecución se encuentran cada unos de estos diez proyectos, sino que se complementará con un observatorio de seguimiento para analizar la contingencias de cada obra para seguir reclamando que Sevilla deje de ser la última en inversiones. Herrero, que tiraba de lo dados que son en la ciudad a las conmemoraciones, se ponía una fecha como clave, la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana del 29. “A ver si pudiera ser que alguna de estas obras estuvieran hechas”, decía.

Lo cierto es que en el propio calendario que facilitaron sólo hay dos proyectos que pudieran estar para esas fechas y uno es parcial y el otro tendría que contar con la colaboración público-privada para cumplir calendario. Así del Eje Ferroviario, podría estar en 2026 el bypass en Almodóvar que ejecuta el Ministerio de Transportes, una ínfima parte del proyecto completo, y la integración de la A-376 en Montequinto y la Mejora de accesos a SE-30 se completaría en 2029 si la Consejería de Fomento aceptase la propuesta de varias empresas para ejecutar y explotar las obras, con un presupuesto de 130 millones, pero si lo realiza la Junta, los plazos se extenderían hasta 2034 y con un coste de 220 millones de euros. El Eje Ferroviario al completo, con los proyectos contemplados, no estaría concluido hasta el 2036, con una inversión global de 1.500 millones.

Del informe se extrae que el cierre de la circunvalación de Sevilla, la SE-40, podría estar concluido en 2032 y con un coste de 1.400 millones; la Red completa de Metro, no estaría terminada hasta 2050 y con una inversión estimada de 9.000 millones, un proyecto que se inició en 1970; los diferentes arreglos en la AP-4 Sevilla-Cádiz no estarían finalizados hasta 2030 con 268 millones de inversión; la presa de San Calixto, con 120 millones previstos y un plazo de ejecución de 2034; y en 2035 podrían concluir los proyectos de la SE-20 y SE-35, con 100 millones de inversión.

El proyecto que consideran más prioritario, por ser “más fácil, barata y rápida”, además de contar con iniciativa privada, sería la conexión Santa Justa-Aeropuerto, con un coste estimado de 80 millones pero que, a pesar de todo, no contemplan su terminación hasta 2039. Como el Metro, los plazos sí que se extenderían hasta 2050 en el caso de la ampliación de la Red de Cercanías, para la que se requerirían 700 millones, y para el AVE Sevilla-Huelva-Faro, con 1.200 millones, un proyecto este último que Carrascosa aseguraba “habrá que empezar a hacerlo desde Portugal hacia aquí”.

Los proyectos y los temas pendientes, según el informe

SE-40

De los tramos que están pendientes de actualizar los proyectos están obsoletos. Quedaría: licitar, adjudicar, redactar y aprobar los proyectos, expropiar, licitar, adjudicar y ejecutar las obras.

Red de Metro, tranvías de Alcalá, Dos Hermanas y Aljarafe

-Línea 1: Fijado para el primer semestre el inicio de las obras para la culminación del tranvía de Alcalá de Guadaíra. El plazo es de 16 meses.

-Línea 2: No se ha hecho nada.

-Línea 4 circular: El proyecto se encuentra paralizado, a espera de revisión del proyecto, actualización y autorización ambiental.

-Línea 3: Sólo está en marcha en el tramo norte, podría estar completa en 8 años con inversión de 9 millones. El tramo sur no tiene fecha clara, queda actualización y redacción de proyecto adjudicado con un plazo de 24 meses. Se suponía que la revisión del proyecto original de 2011 y su ampliación hasta el Hospital de Valme debía haber concluido en octubre de 2023. La realidad es que sigue en tramitación sin una fecha clara. Quedaría: terminación proyecto, información pública y DIA, expropiaciones, licitar, adjudicar y ejecutar las obras de los diferentes tramos.

AP-4 Sevilla-Cádiz

El problema empieza con la liberación del peaje en enero de 2020. Está muy congestionada. Necesita:

-Nuevos enlaces: Quedaría: redactar, aprobar los proyectos, expropiar, licitar, adjudicar y ejecutar las obras.

-Mejora de enlaces existentes: Quedaría: redactar, aprobar el proyecto, expropiar, licitar, adjudicar y ejecutar las obras. Actuaciones de mejora en dos enlaces más de la AP-4 en la provincia de Cádiz, que conectan de manera mejorable los movimientos entre vías de alta capacidad: los enlaces de Jerez Sur (A-381 – Ruta de Toro) y Puerto Real (A-4).

-Aumento de la capacidad: Quedaría: redactar, aprobar los proyectos, expropiar, licitar, adjudicar y ejecutar las obras.

-Rehabilitación del firme: Quedaría: redactar y aprobar el proyecto. Licitar, adjudicar y ejecutar las obras.

Solo para la redacción del proyecto del tercer carril estiman un plazo de 36 meses. Dado estos plazos, cada obra de infraestructura “se eterniza”.

Conexión Santa Justa-Aeropuerto

Infraestructura “fundamental y prioritaria”. El Ministerio de Transporte ha pasado 15 años ignorando la necesidad de esta infraestructura. Y parece ser que va para tiempo porque no se ha avanzado en nada. Inversión de 80 millones de euros. Quedaría: redactar, aprobar, información pública y DIA del estudio informativo. Licitar, redactar y aprobar el proyecto. Expropiar, licitar, adjudicar y ejecutar las obras.

Cercanías de Sevilla

Un servicio “ineficaz y que no concuerda con el volumen de la movilidad y ciudadanía que tiene la provincia de Sevilla. Aquí quedaría casi todo por hacer”.

Alta Velocidad Sevilla, Huelva-Faro

Una infraestructura reclamada por el Pleno de la Cámara y la Junta de Andalucía, en la que quedaría todo por hacer desde Huelva a Faro y casi todo desde Sevilla a Huelva. Si se cumplieran los plazos, estaría culminada en 20 ó 30 años con una inversión de 1.200 millones de euros en la zona española.

La presa de San Calixto

Quedaría licitación adjudicación y redacción del proyecto. DIA y medidas correctoras, expropiaciones adjudicaciones y ejecución de las obras. Unos 8 ó 10 años y 120 millones de euros.

Eje ferroviario transversal

Quedaría además de la infraestructura que falta el montaje de vía, las instalaciones y sistemas ferroviarios tanto en proyectos como en obras. 14 meses de obra para las instalaciones de control de tráfico, señalización y telecomunicaciones, un proyecto redactado pero pendiente de inicio en marzo de 2024.

SE-20

Quedaría proyectos de actuaciones y ejecutar obra de reforma del enlace.

SE-35

Quedarían actualizar el informe de viabilidad y desarrollar todo.

Integración de la A-376 en Montequinto y mejora de accesos a SE-30. Soterramiento de la autovía de Utrera a su paso de Montequinto.

Quedaría o bien seguir el camino habitual de licitaciones y demás o bien aprovechar la oportunidad de colaboración público-privada y hacerlo con las empresas.

Estaría listo si se cumplen los plazos entre 8 y 10 años pero con iniciativa privada estaría culminada en 5 años y a coste cero para la administración pública.

