Vacaciones y conciliación: las familias piden campamentos, pero el 14% no puede pagarlos

La mitad de las familias en España asegura que lo que más les ayuda a conciliar durante las vacaciones escolares son los campamentos de verano, pero un 14 por ciento no puede permitirse ese gasto. Los padres reclaman además teletrabajo o flexibilidad horaria para organizarse.

Según un estudio de la Plataforma de Infancia, realizado con un millar de encuestas a hogares con hijos (un 15 % de ellos están en situación de pobreza), los padres creen que la flexibilidad en el trabajo sería clave para favorecer la crianza de sus hijos: más de la mitad no teletrabaja porque no le ofrecen esa posibilidad.

Trabajo, falta de tiempo...

El 53 % de las familias cree que las facilidades en el trabajo sería lo que más ayudaría a conciliar. Sin embargo, el 55 % no se acoge al teletrabajo o el 37 % a la jornada flexible, porque no se lo ofrecen en su lugar de trabajo.

"En verano sería esencial esas facilidades en el entorno laboral, son las que más ayudan a las familias, pero hay muchos trabajos que ni siquiera ofertan por ejemplo el teletrabajo, que permitiría poder trabajar mientras estás en el pueblo donde allí te pueden echar una mano otras personas, o trabajar con flexibilidad horaria para poder levantarte muy pronto o elegir el horario que más convenga", explica a EFE Almudena Escorial.

La responsable de Incidencia Política de la plataforma asegura que el estudio quiere abrir el foco sobre la situación general de las familias en España respecto a la crianza, más allá de las múltiples dificultades que atraviesan las que se encuentran en situación de exclusión social.

La consulta muestra que los mayores problemas para conciliar son dificultades en el ámbito laboral (43 %), la falta de tiempo de calidad con sus hijas e hijos (23 %) y la dificultad para compaginar el día a día con la jornada escolar y las actividades extraescolares (18 %).

No se pueden permitir una excedencia

"Muchas familias no pueden reducir jornada porque o pierden trabajo su trabajo o reducen mucho el sueldo, por lo tanto es esencial una prestación universal por crianza", asevera.

El 32 % de los encuestados que no pidieron excendencia para el cuidado de sus hijos fue porque no se lo podían permitir económicamente; el mismo motivo en el 26 % de los que no accedieron a la reducción de jornada.

Durante el curso, un tercio no puede recogerlos del cole

El 33 % de las madres y padres no puede recoger a sus hijos a la salida del colegio y tiene que recurrir a otras personas para ello.

El estudio destaca que los servicios que ofrecen los centros escolares son fundamentales para la conciliación. Señalan el comedor escolar (65 %) y la entrada y salida ampliada (59 % y 45 %, respectivamente) como los servicios que más ayudan a las familias a conciliar. Además, un 20 % asegura que usarían el servicio de patio abierto o ludoteca si la escuela lo ofreciese.

Desde la entidad de infancia se pide garantizar medidas de conciliación en la Ley de Familias, en tramitación parlamentaria, incluyendo la ampliación de los permisos parentales y remunerarlos (al menos en su parte intransferible que son 2 meses), 7 días laborables de permiso de cuidadores e incluir el supuesto de enfermedad común de niños y niñas.

"En España, a diferencia de otros países europeos, concebimos la crianza como una responsabilidad exclusiva de las familias; somos uno de los pocos países de nuestro entorno que no tiene una prestación universal por crianza", insiste la experta, quien advierte de que la falta de políticas de conciliación adecuadas impacta en la vida de los niños y niñas y sus derechos".

