El PP-A reclama el "mismo trato de favor" que otras comunidades en la financiación

La portavoz del PP-A, Maribel Sánchez Torregrosa, ha reclamado este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el "mismo trato de favor que están recibiendo otros territorios" para lograr una "financiación justa" para Andalucía.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha censurado que Montero vuelva a dotar con una "financiación privilegiada" a otros territorios, y ha advertido de que desde la Junta de Andalucía y el PP-A "no se va a dar un paso atrás" en la defensa de los intereses de los andaluces.



"No es justo lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo con Andalucía. No es justa esa desigualdad entre territorios. Andalucía quiere exactamente lo mismo que reciban otros territorios. Nosotros le exigimos al Gobierno de Sánchez que deje de crear muros, que deje de crear desigualdades, que deje de poner españoles de primera y españoles de segunda y que de verdad hable de una financiación justa para todos los territorios", ha pedido al Ejecutivo.



"Defender Andalucía es defender una financiación justa. Y desde aquí le exigimos al Gobierno de España, le exigimos a la ministra Montero que lo mismo que reciben otros territorios lo reciba Andalucía. Nosotros no queremos ser más que nadie. Nosotros no queremos un céntimo más de lo que recibe un ciudadano de otra comunidad autónoma, nosotros queremos exactamente la misma cantidad por habitante que reciben otros ciudadanos", ha dicho.



En su opinión, son "demasiados agravios" y desde 2009 se han perdido 20.000 millones de euros en Andalucía por esa "mala financiación que ha tenido esta tierra".



Ha agregado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando ha estado en la oposición "ha defendido lo mismo que cuando ha estado en el gobierno" y ha exigido esa "financiación justa e igualitaria con otros territorios".



Por otro lado, ha sostenido que ésta es la semana "más negra de Andalucía, con el mayor caso de corrupción de la historia reciente de este país, como ha sido el caso de los ERE".



"Estamos viendo cómo esta crónica que estamos viendo en estos momentos va a ser la crónica de un indulto anunciado, porque vemos que Sánchez y su ministro no van a bajar los brazos hasta que no indulten a todos los condenados por el caso de los ERE", ha señalado.

