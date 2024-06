El PP pide la dimisión de García Ortíz por sus mensajes sobre el caso del novio de Ayuso

El PP ha pedido la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la publicación de los mensajes que dirigió a la fiscal superior de Madrid para que se difundiera la nota de prensa sobre las negociaciones con Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.



El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, considera insostenible la situación de García Ortíz después de que El Mundo haya publicado este jueves los mensajes de whatsapp que envió a la fiscal superior de Madrid urgiendo la difusión de una nota de prensa. "Es imperativo sacarla", llega a decir.



A raíz de una querella de Alberto González, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga si dos fiscales cometieron revelación de secretos por la difusión de dicha nota de prensa sobre las negociaciones con el novio de Isabel Díaz Ayuso en la causa abierta por supuestos delitos fiscales cometidos por este empresario.



El fiscal general del Estado ya admitió, el pasado 10 de junio, en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que era el responsable de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador en la que figuran datos reservados.



En sus mensajes a Lastra, García Ortiz, urge la publicación de la nota para evitar que se imponga "un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo".



"La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla", insiste el fiscal para considerar que resulta "imperativo" sacar la nota cuanto antes porque si no, advierte: "nos van a ganar el relato", "nos están dejando como mentirosos".



Tras la publicación de los mensajes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado en la red social X que la situación del fiscal general "ya es insostenible".



"Una figura clave del sistema judicial no puede estar al servicio del relato de Pedro Sánchez. Por decencia, por higiene democrática y por vergüenza, García Ortiz tiene que dimitir inmediatamente. Es imperativo", recalca el dirigente popular.



El presidente y líder de Vox, Santiago Abascal, también ha reaccionado a este asunto, a través de la misma red social, con el siguiente mensaje: "Son una mafia y nos llevan a la tiranía".

