El juez del caso Negreira acuerda citar a declarar a los investigados Rosell y Bartomeu

El juez que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha acordado citar a declarar a los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, en una fecha todavía por determinar.



En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda citar también al investigado Albert Soler, ex director de deportes profesionales del club azulgrana; a Óscar Grau, ex director ejecutivo del club; y al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero.



Se trata de uno de los primeros pasos que ha dado el juez del caso Negreira después de que la Audiencia de Barcelona acordara en mayo pasado exculpar al actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, porque los pagos que hizo en su primera etapa al frente del club (entre 2008 y 2010) están prescritos, y revocar la imputación al Barça del delito de cohecho.



Hasta el momento, el único de los investigados que ha comparecido en la causa ha sido Negreira, que el pasado 19 de marzo se limitó a comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar.



El juez sospecha que los pagos del Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.



El juez investiga desde marzo de 2023 a Bartomeu y Rosell, además de a Grau, Soler y a Negreira -y posteriormente también a su hijo- tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía por los pagos del Barcelona al exvipresidente del Comité Técnico de Árbitros, inicialmente por los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.



Entre los investigados en esta causa ya no se encuentra Laporta, después de que la Audiencia de Barcelona acordara en mayo pasado revocar la imputación acordada por el juez Aguirre en octubre de 2023.



Para imputar a Laporta, Aguirre se desmarcó del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que lo había excluido de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos en su primera presidencia había prescrito.



La Audiencia de Barcelona rechazó "por falta de concreción" los argumentos del juez, que se basó en una "autoría adhesiva" según la cual los pagos a Negreira eran imputables no a cada junta directiva sino al Barcelona como persona jurídica investigada.



Por este motivo, la Audiencia exculpó a Laporta, al concluir que cada presidente del Barcelona "debe, en su caso, responder por los pagos indebidamente realizados durante el período en que ejercieron sus cargos, siendo la finalización de este" lo que debe marcar el inicio para contar el plazo de la prescripción.



La Audiencia, igualmente, dejó sin efecto en mayo pasado la decisión del juez Aguirre -también sin el apoyo de la Fiscalía- de imputar a los investigados un delito de cohecho -que permitiría que el caso lo juzgara un tribunal popular-, al determinar que no puede considerarse que Negreira tuviese la consideración de funcionario público.



Asimismo, en mayo pasado la Audiencia de Barcelona anuló la decisión del juez de investigar en una pieza separada si el exvicepresidente del CTA y su hijo blanquearon parte del dinero que les pagó el Barcelona, ante la "falta" de indicios de que cometieran este delito.

