La anfitriona, la primera en certificar el pase a octavos

Alemania se impuso este miércoles por 2-0 a Hungría con goles de Jamal Musiala e Ilkay Gündogan para sellar su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2024, pendiente de la posición final del grupo, en un partido que dominó pero en el que por momentos tuvo dificultades ante un rival disciplinado.



Fue la segunda victoria en dos jornadas del bloque de Julian Nagelsmann, que rebajó la autoridad con la que se impuso en la primera cita a Escocia (5-1).



Ya en la primera jugada, Hungría llevó peligro a la portería germana cuando, tras una perdida de balón de Ilkay Gündogan, Manuel Neuer tuvo que arriesgarlo todo para ganarle el mano a mano a Roland Sallai.



Los húngaros mostraban mucho orden en defensa y cuando atacaban llevaban peligro, pero a medida que pasaron los minutos Alemania fue tomando el control del partido con Jamal Musiala y Florian Wirtz muy activos cerca del área.



En el minuto 11 llegó la primera ocasión en los pies de Kai Havertz a pase de Antonio Rüdiger. Inmediatamente después, una volea de Robert Andrich pegó en un defensa para irse a saque de esquina.



Desde atrás, Toni Kroos marcaba el ritmo del partido y Alemania buscaba filtrar balones el área. En el 19, tras una buena combinación entre Musiala y Havertz, Gündogan no llegó el remate por centímetros. Un aviso.



Porque los esfuerzos se vieron premiados en el minuto 22 cuando Musiala marcó el 1-0. La jugada empezó con un pase de Wirtz a la media luna que recibió Musiala para jugar con Gündogan. El centrocampista del Barcelona entró en el área, pugnó con Willy Orban -los húngaros reclamaron falta- y aprovechó la indecisión también del portero Gulacsi para ceder atrás a la llegada de Musiala, que definió con un fuerte disparo.



La ventaja era justa, pero Hungría estaba viva. En el minuto 26, en un lanzamiento de falta, Dominique Szobozslai estuvo cerca del empate. Se lució Manuel Neuer, que reaccionó con una gran parada.



Alemania dominaba la posesión, jugaba en campo contrario, pero sentía la inquietud cuando atacaba Hungría, incluso con un gol anulado por fuera de juego al borde del descanso.



Ya en la segunda parte, en el minuto 60, un cabezazo de Varga ligeramente por encima del larguero pareció recordarle a Alemania que el trabajo todavía no estaba hecho.



El dominio alemán, sin embargo, se tradujo en el segundo gol que marcó Gündogan en el minuto 67 con un remate de zurda a centro raso de Maximilian Mittelstädt desde la izquierda.



Después, Alemania estuvo más cerca del tercero que Hungría del primero, que se queda al borde de la eliminación.



- Ficha técnica:



2 - Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (Emre Can, m. 72), Kroos; Musiala (Fürich, m. 72), Gündogan (Undav, m. 84), Wirtz (Sané, m. 58); Havertz (Fullkrug, m. 58).



0 - Hungría: Gulácsi; Dárdai, Orbán, Fiola; Bolla (Ádám, m. 75), Adam Nagy (Kleinheisler, m. 64), Schäfer, Kerkez (Zsolta Nagy, m. 75); Sallai (Csoboth, m. 87), Szoboszlai; Varga (Gazdag, m. 87).



Goles: 1-0, m. 22: Musiala. 2-0, m. 67: Gundogan.



Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a los alemanes Rüdiger (m. 26) y Mittelstadt (m. 89) y a los húngaros Varga (m. 25) y Csoboth (m. 93).



Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del grupo A de la Eurocopa 2024 disputado en el Stuttgart Arena ante unos 51.000 espectadores.

