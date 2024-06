Primer año de la alcaldesa de Almería: "Subida de impuestos y caos organizativo"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha realizado hoy un balance del primer año de María Vázquez como alcaldesa tras las elecciones municipales de 2023. Valverde ha resumido que “ha sido un año de subida de impuestos, de caos organizativo en su propio equipo y en el que no ha cumplido las primeras promesas que se comprometió a ejecutar como alcaldesa”.

Para Valverde, “su modelo de ciudad es una continuación de lo que hicieron sus predecesores, guiarse exclusivamente por los proyectos que se pueden pagar con fondos europeos, sin un plan claro sobre qué modelo de ciudad quiere para Almería”. La portavoz ha señalado que “la ciudad sigue igual de sucia, el centro igual de vacío, los autobuses siguen prestando un servicio deficiente, del proyecto Puerto Ciudad solo hay postureo y nada sabemos de qué va a pasar con el Paseo tras años de promesas de transformación por parte de los distintos alcaldes del PP”.

Valverde ha criticado que “lo que sí ha ejecutado muy bien la alcaldesa son los contratos de marketing y postureo, más de un millón de euros en un año, y en su propio autobombo (cuatro contratos de vídeo y foto que superan los 76.000 euros) a pesar de contar con los 19 asesores que el Partido Popular tiene en el Ayuntamiento”.

Según Valverde, “la alcaldesa se comprometió a invertir 200.000 euros para mejorar la conectividad de nuestra ciudad y no los ha ejecutado; dijo que iba a realizar un Plan de Empleo Municipal, que no ha hecho, y se comprometió a impulsar Almería como destino turístico con identidad propia y lo único que hemos visto en un año ha sido el vergonzoso estado de los recursos turísticos de la capital, como los Refugios de la Guerra Civil o el Museo de la Guitarra, y otra prórroga, otra más, del Plan Turístico de Grandes Ciudades”.

La portavoz socialista atribuye a la “prepotencia” del PP en estos 20 años al frente del Ayuntamiento “la parálisis que sufre el centro de Almería, por su imposición de su modelo de Plaza Vieja, tumbado en los tribunales, y las decisiones erráticas como destinar el solar de Correos al Smart Green Cube, tumbada por la Comisión Provincial de Patrimonio”.

Para Valverde, “el Partido Popular no merece la confianza que le dan los almerienses porque no se la devuelve con hechos, actuaciones, obras y progreso”. Ha mencionado también los informes “demoledores” para la gestión del PP en la ciudad de Almería conocidos este año, como el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, “que concluye lo que desde el PSOE venimos años reclamando, un giro en la política de la Empresa Municipal de Vivienda porque no puede priorizar la venta sobre el alquiler y no puede vender vivienda protegida a 200.000 euros”, entre otras conclusiones.

El diagnóstico del Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios tampoco deja en buen lugar la gestión que ha hecho el PP en los barrios y que ha continuado la alcaldesa durante su primer año. Dicho documento confirma que “existen barrios de primera y barrios de segunda en nuestra ciudad y que el PP no ha sabido dar respuesta en 20 años ni colaborar para resolver situaciones como el envejecimiento de la población, el absentismo escolar, la drogadicción o la falta de cualificación profesional de muchos vecinos y vecinas de Almería, y que están presentes en muchos barrios”.

Valverde ha criticado los “profundos errores” del equipo de María Vázquez a lo largo de estos meses que han traspasado las fronteras de nuestra ciudad como “el vergonzoso espectáculo de las jugadoras de balonmano playa heridas en El Zapillo por la presencia de clavos en la arena o el vergonzoso cartel de la supuesta campaña contra la violencia de género”. “Se trata de errores muy graves para el balance de una alcaldesa que no es nueva, lleva en el Ayuntamiento de Almería desde el año 2008”, ha recalcado Valverde.

La portavoz del principal grupo de la oposición ha destacado que “de lo único que puede presumir María Vázquez este primer año es de las actuaciones financiadas con fondos europeos que es lo único que se está ejecutando en nuestra ciudad” y, al respecto, ha querido hacer hincapié en que “si hubiera sido por su líder, Alberto Núñez Feijóo, estos fondos no hubieran llegado a nuestra ciudad porque su partido votó en contra de los mismos en el Congreso de los Diputados”.

Finalmente, ha subrayado que “el único proyecto transformador de la ciudad de Almería bajo su gestión va a llegar de la mano del Gobierno de España, gracias a las obras de la integración de ferrocarril que marchan a muy buen ritmo, a pesar de todas las vicisitudes que han sufrido, y van a suponer un antes y un después en la fisionomía de nuestra ciudad”. Por lo tanto, ha concluido que, “las únicas fortalezas que puede mostrar María Vázquez le vienen de la mano del Gobierno de España: obras del soterramiento y fondos europeos”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es