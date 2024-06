China niega que existan "refugiados norcoreanos" en su territorio

China aseguró este miércoles que "no existen refugiados norcoreanos" en su territorio tras el encuentro mantenido este martes por altos funcionarios de la Cancillería china y el Ministerio de Defensa de Corea del Sur y China en Seúl.



El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "los que llegan a China cruzando ilegalmente la frontera desde Corea del Norte por motivos económicos no son refugiados".



Lin aseveró que su país siempre ha tratado a estas personas "de acuerdo con su derecho interno, el derecho internacional y el humanitarismo".



"Esperamos que las partes implicadas no politicen la cuestión y no creen obstáculos a China a la hora de tratarla", agregó el vocero.



Medios surcoreanos aseguran que representantes de Seúl trasladaron a sus homólogos chinos su preocupación sobre estas personas durante la reunión celebrada este martes.



China es un histórico aliado de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, y su principal benefactor en años recientes.



Pionyang y Pekín han experimentado un acercamiento en meses recientes que ha quedado patente en la invitación al territorio norcoreano de representantes gubernamentales chinos a importantes eventos conmemorativos de Pionyang, que reabrió recientemente sus fronteras tras años de aislamiento por la pandemia.



En los últimos años, organizaciones de derechos humanos y desertores norcoreanos afincados en Corea del Sur han denunciado las repatriaciones forzosas de sus compatriotas llevadas a cabo por China.



Aquellos que quieren huir de Corea del Norte lo hacen mayormente a través de China para llegar a un tercer país -normalmente Tailandia- donde puedan pedir asilo en Corea del Sur, algo que el Gobierno de Pekín impide hacer en las representaciones diplomáticas surcoreanas en su territorio.



Tras el estricto cierre fronterizo que Pionyang activó por la pandemia, China ha retomado estas repatriaciones, denuncian los desertores.

