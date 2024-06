Con tatuajes y este vestido: prohíben a una influencer visitar la Catedral de Sevilla

La influencer Gigi (@gigi_abeleira) ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo en el que critica que no la dejaron entrar a la catedral de Sevilla debido a su vestimenta. Gigi explicó que se encontraba en la capital andaluza junto a su padre haciendo turismo cuando el personal de seguridad le impidió el acceso por llevar un top atado al cuello.

Gigi subrayó que con 39 grados en Sevilla, eligió dicha prenda sin saber que esto le impediría la entrada al lugar de culto, donde su padre sí pudo entrar. "No me dejaron entrar a la iglesia, me dijeron que así no podía entrar, que me tenía que tapar", declaró la creadora de contenido, quien tuvo que esperar en la entrada mientras su padre terminaba la visita.

La influencer expresó su frustración al ver a otra chica salir del recinto con una vestimenta similar, afirmando que "se le veía la mitad del orto -culo- e iba con un top igual pero en blanco, y sin tatuajes".

@gigi_abeleira Yo solo le queria mandar fotos a mi abuela de la catedral bue ♬ sonido original - G I G I

El vídeo ha conseguido 76.000 visualizaciones y 3.500 me gustas. En los comentarios, varios usuarios aclararon que no fue vetada por los tatuajes, sino porque "en principio, en todas las iglesias católicas de Europa tienes que entrar con ropa que te cubra los hombros y rodillas y zapatos que te cubran todo el pie". Otros aprovecharon para hacer comentarios humorísticos: "Los santos no iban a soportar tanto flow".

