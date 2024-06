Más de 10.400 camas hospitalarias cerrarán este verano, una tendencia al alza desde 2022

Al menos 10.463 camas hospitalarias cerrarán este verano en España debido a que las administraciones no han cubierto las vacantes por vacaciones ni las bajas por enfermedad, según ha advertido este miércoles el sindicato de Enfermería SATSE, que informa de que es una tendencia al alza desde 2022.



El sindicato ha subrayado que este cálculo será aún más elevado dado que se ha realizado con datos de las comunidades autónomas salvo la de Madrid que es la única que no los ha facilitado. El pasado año en el periodo estival (julio y agosto) la Comunidad madrileña cerró 1.800 camas y en el conjunto del país el total de camas fuera de servicio por falta de personal ascendió a 9.809.



Según ha informado SATSE, además del cierre de camas hospitalarias es "preocupante" la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales, y ha denunciado que el porcentaje de enfermeras que no se sustituye llega al 40 y 50 % en algunas comunidades autónomas.



SATSE ha subrayado que el cierre de camas disponibles para el conjunto de la población es una práctica habitual de todas las administraciones sanitarias en los meses de verano, donde no se reemplaza al personal que se va de vacaciones lo que conlleva una gran sobrecarga laboral.



Por comunidades autónomas y según los datos recabados por SATSE, en Andalucía cerrarán unas 2.500 camas; en Cataluña, 2.079 y 1.002 en la Comunidad Valenciana.



El cierre de camas en el País Vasco este verano ascenderá a 974, 784 en Galicia, 617 en Extremadura y 600 en Aragón. En lo que respecta a Castilla y León, la previsión de cierre es de 500 camas y otro tanto en Asturias (490).



Finalmente, en Murcia se espera el cierre de 300 camas hospitalarias entre julio y agosto; en Castilla-La Mancha (192), en Baleares (143) y en Navarra, un mínimo de 106.



Canarias contará en verano con 70 camas menos, 54 en La Rioja y 52 cerradas en Cantabria.



El sindicato ha denunciado la falta de transparencia y las dificultades para conseguir la información por parte de gerencias y centros, y han insistido en que la cifra global será más elevada, especialmente cuando se conozca el dato de la Comunidad de Madrid.



La tendencia al cierre de camas hospitalarias públicas por falta de personal es ascendente desde 2022 cuando quedaron fuera de servicio 8.594 camas en el conjunto del Estado, y 9.809 en 2023.



SATSE ha lamentado que pese a sus denuncias, las consejerías y el Ministerio de Sanidad "no llegasen, tampoco este año, a un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acabar con los problemas de la sanidad en los meses de verano".



El sindicato ha reprochado a Sanidad y a las comunidades que se hayan enzarzado en lanzarse críticas unos a otros, en función de su línea política, sin buscar sinergias ni puntos en común.E

