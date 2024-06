Núñez Feijóo dispuesto a renovar el CGPJ "si el Gobierno no quiere romperlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que está dispuesto a volver a intentar acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "si el Gobierno no quiere romperlo", aunque todavía no hay una fecha de reunión entre el Ejecutivo y el PP con la Comisión Europea.



"Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", ha incidido Feijóo antes de entrar en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.



De esta forma Feijóo se ha referido a las negociaciones entre PSOE y PP de 2022 cuando estuvieron muy cerca de cerrar un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y que no fue posible después de que el Ejecutivo se comprometiera a reformar el delito de sedición.



Un hecho que hizo que el PP diera por suspendidas las negociaciones en octubre de ese año.



De momento, los populares están dispuestos a volver a negociar con la mediación de la Comisión Europea con el objeto de avanzar también en la independencia del Consejo General del Poder Judicial y lleva días sin mentar su exigencia inicial al PSOE para que los jueces elijan a los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial.



Por otra parte, todavía no hay fecha para que el PSOE y el PP se sienten de nuevo con la Comisión Europea para negociar después de que les haya pedido a ambos una propuesta base.

