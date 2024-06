La Junta sancionará a Endesa por los cortes de luz en Sevilla

Endesa será sancionada económicamente por algunas “anomalías” consideradas graves detectadas en la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria para analizar el estado de la red de distribución eléctrica ante los continuos cortes de luz que se producen en diferentes barrios Sevilla y se le exigirá acometer un plan de actuación para ampliar la potencia en siete de los 56 centros de transformación analizados que se encuentran cerca de su capacidad de potencia teórica.

La auditoría refleja que la potencia contratada supone el 51% de la disponible y que en aquellos centros con capacidad al 90%, los cortes “no son reseñables”, que sí se producen donde el consumo es superior a la potencia contratada, sea por anomalías achacables a la distribuidora, por calibres de fusibles sobredimensionados o ausencia de aislamiento o protección, como a los propios clientes, entre los que se encontrarían los enganches ilegales o los conectados directamente a la red.

Los resultados de la auditoría externa han sido dados a conocer por el propio consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reunión en la que ha estado presente el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, quien ha asegurado que analizarán el informe y reforzarán los dispositivos de seguridad para evitar las defraudaciones eléctricas.

Según ha informado el propio Paradela, las conclusiones de la auditoría reflejan que las instalaciones de Endesa “disponen de potencia y capacidad suficiente para atender la demanda”, siendo la contratada el 51% de la disponible, e incluso, de los 56 centros de transformación analizados propiedad de E-Distribución Redes Digitales, es decir, Endesa;, en los siete que se ha detectado que la potencia contratada es superior al 90% de la disponible, los incidentes “no son reseñables”, aunque cortes o interrupciones tiene una “alta incidencia” en 23 de los 56 centros analizados.

La auditoría ha detectado anomalías “comunes” en esas zonas. Así, por parte de Endesa, de la distribuidora, un calibre sobredimensionado de los fusibles de protección, puntos de la red de distribución sin aislamiento, tramos de conductores sin protección por fusibles, tapas de arquetas soldadas que imposibilita la revisión de tramos de red subterránea, entre otros; mientras que por parte de los clientes hay derivaciones no realizadas por la distribuidora, usuarios conectados directamente sin contrato ni contador, e instalaciones sin protección.

Expediente sancionador y plan de actuación

El consejero ha anunciado la apertura de un expediente sancionador económico a Endesa por anomalías consideradas “graves”, como es la existencia de fusibles con calibres incorrectos, una cuantía que “no está establecida ni analizada” aún pero que puede ir desde los cero euros a los dos millones, dependiendo de lo que establezca la normativa de seguridad industrial.

Además se exigirá a Endesa un plan de acción para atender las anomalías detectadas, especialmente en los siete centros “que están cerca de su capacidad teórica” de potencia y que, según ha puntualizado el consejero, “no están en las zonas en las que se producen más incidentes sino que se tiene que ampliar la red” y le instarán a acometer inversiones para detectar los fraudes en el fluido eléctrico, apuntando el consejero que Endesa ya trabaja con ese tipo de tecnologías.

La Consejería también estudiará si es posible solicitar al Gobierno que se revisen los tipos penales y se endurezcan las penas por fraude eléctrico vinculado a actividades ilegales, un extremo que el delegado ha considerado que habría que analizar porque la legislación actual establece que, según sea la cuantía defraudada, pasa de sanción administrativa a delito, por lo que se necesitaría que “técnicos especialistas” cuantifiquen ese fraude.

Sobre la posibilidad de que se repitan los cortes de luz en verano, Paradela ha reconocido que, aunque Endesa haya reforzado doce centros de transformación desde que él es consejero, los datos demuestran que el tiempo y el número de interrupciones en 2023 con respecto a 2022 "no aumentaron". "No tiene por qué ir a peor pero sí se repetirán" cuando lleguen las altas temperaturas, ha reconocido el consejero, que no ha dado una estimación de cuándo podrían terminar estas incidencias.

Sanz, Toscano y Paradela han querido destacar la importancia de la colaboración y la coordinación entre las administraciones para terminar con esta "lacra", como la ha definido el alcalde, que ha afirmado que su prioridad es que "en todos los barrios haya la misma calidad" en el suministro eléctrico.

La revisión técnica se ha realizado sobre instalaciones que suministran luz a los vecinos de nueve barrios: Padre Pío-Palmete, Tres Barrios-Los Pajaritos, Cerro del Águila, Juan XXIII, Rochelambert-La Plata-Su Eminencia, Torreblanca, Polígono Sur, El Porvenir, Bellavista y Valdezorras, siendo éste último utilizado además como "zona de control" para conocer si se sumple la poencia y la calidad requerida.

El análisis técnico, realizado por ATPlus y que ha supuesto 3.100 horas de trabajo, se ha llevado a cabo en los siguientes elementos: los fusibles de protección del transformador, los transformadores, los cuadros eléctricos de los transformadores, las líneas eléctricas que discurren por las calles, los fusibles de protección de esas líneas eléctricas, las cajas de fusibles de los inmuebles (antes de entrar la corriente al edificio), los cuartos de contadores y los contadores de los usuarios. En total, se han analizado aproximadamente un 65% de los contadores que corresponden a 9.768 puntos de suministro de un total de 15.029.

