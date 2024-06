Begoña Gómez contesta al juez que no ha aclarado "nada" a dos semanas de su citación

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que el juez Juan Carlos Peinado no ha atendido su petición y no ha aclarado "nada" sobre los hechos por los que la sigue investigando y está citada en dos semanas, pese a enviar parte del caso a la Fiscalía Europea.



Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 5 de julio ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid como investigada por unos hechos que, subraya su abogado en su nuevo escrito, "desconoce", ya que -insiste- el magistrado no ha precisado en qué consiste actualmente su investigación.



El juez Juan Carlos Peinado aceptó la semana pasada remitir a la Fiscalía Europea una serie de contratos financiados con fondos comunitarios que hasta ese momento investigaba.



Tras esta decisión, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, solicitó al juez en un escrito que aclarase qué es lo que seguía investigando en su juzgado, ya que la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló el inicio de las pesquisas le instó a su vez a limitar la causa precisamente a los contratos que había enviado a la Fiscalía Europea.



Sin embargo, el juez respondió recientemente en una providencia que esa era "una conclusión interesada" que sacaba la defensa del auto, y señalaba que Gómez continuaba investigada por "dos bloques" de documentos distintos a los enviados a la Fiscalía europea.



El abogado de Begoña Gómez ha recurrido dicha providencia, que, en su opinión, no aclaraba "nada", y ha subrayado que es "imposible saber qué es lo que el juzgado" investiga, algo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de su defendida, "máxime" si está citada en poco más de dos semanas.



Insiste el abogado en que la denuncia del colectivo Manos Limpias, de la que nació el caso, se basaba en tres bloques fácticos y que la Audiencia Provincial de Madrid descartó dos de ellos y estimó que solo había base para investigar el que el juez ha enviado a la Fiscalía de Madrid -los contratos adjudicados por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLUEscuela de Negocios The Valley-.



Sugiere que el juzgado "parece estar dando a entender que está investigando aquellos bloques que la Audiencia estimó que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación", pero indica que "tampoco lo hace con claridad".



Y subraya que en la causa tampoco queda claro qué se investiga, ya que hay varias acusaciones personadas y "decenas de escritos" solicitando ampliar la investigación "y denunciando todo tipo de hechos" que afectan a "múltiples entidades públicas y privadas" sin que el juez se haya pronunciado.



Al margen de esta investigación, la organización ultracatólica Hazte Oír, que ejerce una de las acusaciones personadas en la causa, y Vox han presentado sendas querellas contra Begoña Gómez por supuesta apropiación indebida de un software del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

