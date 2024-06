Mbappé, aún sin plazos: "Vamos a ver cómo evoluciona durante el día"

Phillipe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, explicó este martes, horas después de la fractura de nariz sufrida por Kylian Mbappé, que es un "poco prematuro" dar un "calendario" de plazos para su vuelta a la competición, pendiente de ver "cómo evoluciona durante el día", tras descartarse de momento la intervención quirúrgica y asegurar su continuidad en la Eurocopa 2024.



"Kylian como sabéis, tuvo esa lesión ayer en la nariz. La noticia fue bastante tranquilizadora en la medida en que no hay operación, al menos a corto plazo. En cuanto a su participación en lo que resta de torneo, es un poco prematuro establecer un calendario, así que vamos a esperar a la información médica, a ver cómo evoluciona durante el día", explicó en rueda de prensa en la concentración del equipo en la ciudad alemana de Paderborn.



"La información fue bastante positiva con el hecho de que no se sometió a una operación que podría haberlo apartado definitivamente de la Eurocopa, lo cual no es el caso", insistió el dirigente.



También expuso que hubo una "serie de exámenes" médicos para ver el estado de la nariz, ya sobre el terreno de juego, nada más quedarse tendido sobre el suelo después de golpear con su rostro en el hombro del defensa austriaco Kevin Danso tras un remate.



Esos exámenes desembocaron en "una serie de conclusiones bastante rápidas y que trataron de asegurarse de que las consecuencias fueran limitadas en cuanto a las consecuencias para él y su participación en el torneo".



"Eso sucedió anoche. No hay intervenciones quirúrgicas previstas a corto plazo y estamos a la espera de las novedades que tendrán lugar durante el día para ver concretamente las condiciones de la participación de Mbappé en el resto del torneo", continuó Diallo.



En el tramo final del partido de este lunes contra Austria, en la primera jornada del grupo D en Dusseldorf, Mbappé conectó un remate de cabeza en el área austríaca por cuya inercia terminó golpeando con su rostro contra el hombro de Danso, que le provocó una fractura de la nariz.



El delantero francés se quedó en el suelo, fue atendido durante unos minutos con la visible brecha sobre el césped y fue trasladado a un hospital de la ciudad para las pertinentes pruebas, entre la preocupación de toda la expedición de la selección francesa.



Una vez sometido a los test médicos, se tomó la determinación de no intervenir quirúrgicamente de forma inmediata al atacante francés, que abandonó el centro sanitario, regresó a la concentración del equipo francés en Paderborn, a unas dos horas de Dusseldorf por carretera, y seguirá en competición en la Eurocopa 2024, después de unos días de tratamiento, aunque deberá jugar con máscara.



Francia se enfrenta el próximo viernes a Países Bajos en la segunda jornada del torneo en Alemania.

