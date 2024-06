El sindicato médico critica la "polémica estéril" entre Gobierno y Junta sobre los MIR

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado este martes la "polémica estéril" que a su juicio existe entre el Gobierno central y la Junta centrada en el papel de los MIR, que ve "más dirigida a desgastar al rival político y a ocultar las raíces del problema que a solucionarlo".



En un comunicado el SAS asegura que la Consejería de Salud y Consumo "insiste en presentar las ofertas a los MIR de último año como la solución al problema, pero esta medida resultará inútil".



"Los malos resultados de las ofertas realizadas otros años a médicos que habían terminado la especialidad permiten anticipar un fracaso de este plan, más aún cuando el SAS se niega a incentivar a los MIR que acepten las ofertas", ha sentenciado el sindicato médico.



Ha avanzado que rechazará cualquier propuesta a los MIR "que no parta del respeto a la legalidad, la voluntariedad y la incentivación del trabajo extra" y ha argumentado que "incluso en el supuesto de que hubiera MIR que aceptasen reforzar los centros más deficitarios, lo harían a costa de salir de sus centros de origen, donde con toda seguridad cuentan con ellos para el verano".



"En realidad el problema al que nos enfrentamos no tiene relación alguna con los MIR", ha asegurado el SMA, para quien la crisis "tiene su origen en la progresiva y profunda reducción de la plantilla de médicos de Atención Primaria que vive Andalucía".



Ha subrayado que las jubilaciones no son reemplazadas por nuevos especialistas porque el SAS se niega a mejorar sus condiciones laborales y retributivas y ha considerado que la mejor prueba del abandono del que es víctima este colectivo es que el SAS firmó un Pacto de Mejora de la Atención Primaria del que dejó fuera al Sindicato Médico Andaluz.



Ha añadido que ministra de Sanidad, Mónica García, cuenta con su apoyo en su oposición a que se convierta a los MIR en mano de obra barata, pero le ha pedido que mejore sus retribuciones a nivel nacional y promueva medidas que impidan de manera efectiva su explotación laboral todo el año, no solo en verano.



"Ministra y consejera parecen más interesadas en culpar a la otra parte que en buscar soluciones a un problema del que son responsables solidarias", asegura el SMA, que añade que"si de verdad están preocupadas por la medicina de Atención Primaria, deberían abandonar esta polémica estéril y demagógica y ponerse a trabajar desde hoy mismo para mejorar las condiciones de los médicos de Atención Primaria".

