Gabriela Guillén responde a si su hijo llevará el apellido de Bertín Osborne

Gabriela Guillén se ha convertido en el personaje más buscado desde que el miércoles pasado Bertín Osborne y ella emitieron un comunicado conjunto en el que el presentador asumía la paternidad de su hijo y, reconociendo sus errores del pasado, se comprometía a ofrecer las mejores posibilidades al menor.

Desde entonces son muchas las informaciones, especulaciones y rumores que han surgido respecto a cómo alcanzaron este acuerdo, si el cantante reconoció la paternidad después de hacerse las pruebas de ADN en un laboratorio privado, y los próximos pasos que darán en lo que al pequeño se refiere.

A la espera de llegar a un acuerdo sobre la manutención y el régimen de visitas, puesto que aunque Bertín todavía no conoce al niño todo apunta a que una vez ha comprobado que es hijo suyo le gustaría tener relación con él, fuentes cercanas a Gabriela han deslizado que la modelo estaría dispuesta a cambiarle los apellidos al menor, que hasta ahora llevaba tan solo los suyos, para ponerle Ortiz Guillén.

También se ha especulado con la posibilidad de que la esteticien se mude a Sevilla, donde reside el artista, para que su bebé esté más cerca de su famoso papá. Y no se descarta que próximamente la veamos en un plató respondiendo a todas y cada una de las dudas que han surgido desde que Bertín reconoció públicamente su paternidad.

Lo que sí está claro aunque Gabriela ha intentado jugar al despiste, es que a pesar de su acuerdo amistoso no han podido paralizar el proceso legal. Y cumpliendo con lo dictado por la Justicia tras su demanda de paternidad a Bertín, este lunes ha tenido que acudir con su hijo al Instituto Nacional de Toxicología para someterse a las pruebas de ADN que, al margen de lo que acordasen en privado, determinarán oficialmente que le artista es el padre del menor.

Antes, la paraguaya respondía a una de las preguntas que más se han repetido en los últimos días, si cambiará los apellidos a su hijo para que lleve los de Bertín: "Eso lo tendrá que estipular un juez, yo no lo sé. Todo se hará" ha revelado, intentando despistar a la prensa para que no la siguiesen a hacerse las pruebas de ADN. "Necesito irme porque tengo mucha prisa, no os voy a decir nada. Tengo mucha prisa, tengo que ir a recoger a unas personas y tengo mucha prisa" se disculpaba, asegurando que por el momento no ha "hablado nada" con el cantante sobre cómo van a llevar el asunto.

