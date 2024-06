Moreno elogia los 10 años de Felipe VI: un reinado por una España moderna

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado los diez años de la proclamación de Felipe VI como Jefe del Estado --un 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales-- destacando el "compromiso inequívoco con una España moderna y transparente", al tiempo que ha pedido "acompañar en su trayectoria y futuro a Leonor, princesa de Asturias, que "nos ha ofrecido muestras de su talante claramente abierto y responsable".

En declaraciones a Europa Press con motivo de la efeméride, Moreno ha defendido que la Monarquía parlamentaria es una "fórmula plenamente democrática" por la que han optado las democracias más antiguas del mundo, citando a Reino Unido y Holanda. "Nada hay más rebelde, actual y a la vanguardia que una democracia auténtica, un Estado con capacidad para proteger a sus ciudadanos en los momentos complicados y ofrecerles las mejores posibilidades para crecer y desarrollarse en libertad e igualdad. Eso sólo se consigue si hay estabilidad", ha reflexionado.

En este punto y en alusión a uno de los momentos "más comprometidos no para la Monarquía sino para la propia democracia", Moreno se ha referido al discurso pronunciado por Felipe VI tras el referéndum independentista de 2017 en Cataluña. "Necesitábamos su aliento y el Rey nos lo dio con una demostración de su compromiso con la unidad de España y con la propia Constitución", ha sostenido el presidente andaluz, para el que "no descubro nada si comparo la solidez de ese discurso con el que pronunció su padre --don Juan Carlos-- en la noche del 23 de febrero de 1981 en otro momento también de máxima inquietud para todos los españoles".

"Igual que hizo su padre tras el golpe de Estado, Felipe VI mostró a todos el camino a seguir: el cumplimiento del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho", ha apostillado Moreno, quien ha insistido en que aquel discurso del Rey fue "una lección histórica de serenidad y firmeza que demostró el compromiso de la Monarquía parlamentaria española con la libertad y la igualdad, con la democracia".

"No sé si la democracia española es más fuerte que hace una década, pero sí está demostrando ser muy resistente frente a los ataques de quienes no creen en ella y a la complicidad de quienes lo permiten y lo alientan", ha subrayado Juanma Moreno, para el que "España no ha tenido nunca un Gobierno más débil en los últimos 40 años". "España está en un estado de ingobernabilidad casi absoluta porque la llave la tienen unos señores a los que sólo les interesa la amnistía y romper el modelo actual de convivencia", ha remarcado.

Sobre la sucesión en el trono, el presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que la igualdad entre hombres y mujeres está "enraizada" en la sociedad española desde hace años y cada día se avanza un poco más en esa igualdad real y efectiva". No obstante, Moreno ha enfatizado que la reforma de la Constitución en este punto debe contar con un "imprescindible consenso, muy mayoritario, entre las fuerzas políticas, especialmente entre el PSOE y el PP". "Me temo que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios no es el mejor caldo de cultivo para esa reforma y habrá que esperar a un mejor momento", ha apostillado.

En este punto, Juanma Moreno ha reconocido que el relevo en la Jefatura del Estado fue "modélico" y fruto, entre otros aspectos, del "buen hacer de Alfredo Pérez Rubalcaba, "líder de la oposición en aquel entonces". "Se hizo de una manera discreta y con un amplio sentido de Estado. Afortunadamente, el país contaba en ese momento con un Gobierno firme y con la determinación suficiente para aplicar uno de los instrumentos que tiene la propia Constitución, el artículo 155".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es