Las purgas en las listas de Mélenchon generan fisuras en el nuevo Frente Popular francés

Las purgas internas contra figuras opuestas al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchoh, en la formación de las listas para las legislativas anticipadas en Francia han generado las primeras fisuras en el nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierdas.



El desencadenante de esas fricciones ha sido la publicación en la noche del viernes de las listas con los 230 candidatos que va a presentar LFI, dentro del reparto hecho por los cuatro socios del Frente Popular, ya que no incluye a cinco diputados salientes conocidos por sus choques con Mélenchon.



Los propios interesados han reaccionado anunciando que aunque no hayan sido investidos oficialmente por el partido se volverán a presentar en sus circunscripciones y han recibido el apoyo de otros compañeros de su formación, pero también de partidos de la nueva coalición de iquierdas.



Alexis Corbière, que es tal vez el más mediático de los excluidos, ha denunciado la responsabilidad directa de Mélenchon, en una entrevista a la emisora France Info: "es totalmente mezquino, un ajuste de cuentas cuando el reto es evitar que la extrema derecha llegue al poder".



Raquel Garrido, en su misma situación, también ha cargado contra el líder de LFI y ha calificado lo ocurrido en su cuenta de X de "sabotaje".



François Ruffin, miembro destacado de LFI y conocido igualmente por sus tensiones con Mélenchon, pero que sí ha conseguido mantener su investidura oficial, se ha indignado por la suerte de sus colegas y porque al mismo tiempo se haya incluido en las listas a Adrien Quatennens, brazo derecho del líder del partido, que volverá a ser candidato pese a que en 2022 fue condenado por violencia conyugal.



"Preferís a un hombre que pega a su mujer a unos camaradas que han tenido la insolencia de tener un desacuerdo con el gran jefe. Nuestra democracia merece algo mejor que vosotros", ha subrayado Ruffin, que ha calificado esa acción de "sectarismo".



En una línea paralela, Clémentine Autain, otra diputada saliente que tampoco es de la cuerda de Mélenchon, con el que chocó entre otros por el caso Quatennens, ha lamentando que "en La Francia Insumisa vale más haber sido condenado por violencia conyugal que haber defendido la democracia y manifestarse contra el antisemitismo después del 7 de octubre".



Marine Tondelier, secretaria nacional de los Ecologistas, que es otra de las formaciones que integran el Frente Popular, ha hablado en otra entrevista al canal France 2 de "purga" y ha manifestado su intención de discutir de esta cuestión en las instancias de su grupo pero también con los 'números uno' del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, y del Partido Comunista (PCF), Fabien Roussel.



Según Tondelier, "es un error tan grande, que creo que no se llevará hasta el final". Además, se ha pronunciado por apoyar a los diputados salientes excluidos.



La figura de Mélenchon ha sido en los últimos meses una de las principales razones de los choques entre los cuatro partidos de la izquierda y el Frente Popular que han constituido esta semana se ha hecho sobre una serie de compromisos acerca de su persona.



En caso de que la izquierda ganara en las legislativas del 30 de junio y del 7 de julio -algo que no anticipan las encuestas, para las que es claramente favorita la extrema derecha- el partido de los cuatro que hubiera conseguido más diputados sería el que propondría la persona que querrían que fuera primer ministro.



El propio Mélenchon, que no es candidato a ningún escaño en la Asamblea Nacional, ha mostrado su disposición a ser primer ministro, pero sin querer imponerse de entrada.

