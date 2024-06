De la Fuente: "Hay que mejorar en sentirse orgulloso de ser" del "mejor país del mundo"

A menos de 24 horas de estrenarse en un torneo grande como seleccionador español, Luis de la Fuente, agradeció a la afición que acudirá al Olímpico de Berlín el respaldo en inferioridad ante Croacia, asegurando que "España es el mejor país del mundo" pero que tiene que mejorar "en sentirse orgulloso de ser español".



"España es el mejor país del mundo, somos los más grandes pero tenemos que mejorar en muchas cosas, una de esas el sentirse orgullosos de ser españoles", afirmó en la rueda de prensa oficial en vísperas del estreno en la Eurocopa España iniciará el partido perdiendo en la grada del Olímpico de Berlín, donde se esperan 12.000 aficionados españoles, minoría ante una oleada croata.



"Es un número muy importante", defendió De la Fuente. "Históricamente habrá habido pocas citas con tal numero. La gente está enganchada, nos cuesta ese sentimiento nacional pero es nuestra responsabilidad engancharla con victorias, que sientan ese orgullo de país que genere motivación para acompañarnos en desplazamientos. Con la victoria se consigue mejor y vamos a tratar de darles motivos para que nos sigan de manera más multitudinaria", añadió al respecto el seleccionador.



El seleccionador, en su primer gran torneo al mando, aseguró que la Eurocopa es su mayor desafío hasta el momento, al tiempo que incidió también en el mensaje de "cohesión" y del trabajo individual como parte fundamental del éxito colectivo.



"Representar a España me parece un grandísima responsabilidad, el reto es el más importante que tengo hasta ahora de los que he vivido. La dimensión de una Eurocopa trasciende el resto de situaciones vividas anteriormente, pero es fútbol con un grupo de jugadores que conozco muy bien, lo que me permite estar tranquilo", señaló.



"El mensaje es de solidaridad, de equipo, de cohesión, de trabajo conjunto y eso es muy bueno porque individualmente tenemos un talento superior muy importante y somos más fuertes si trabajamos como un buen equipo, no como uno pequeño. Tenemos mucha categoría y hay que poner el talento individual al servicio del equipo", comentó.



El reto de España, encuadrada en el Grupo de la Muerte, le obliga a dar el máximo: "Queremos disfrutar de una preciosa competición sabiendo que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad".



Todo el grupo está disponible, incluidos Dani Olmo y Aymeric Laporte, que no jugará por decisión del propio De la Fuente, que prefiere darle descanso para no arriesgar y desveló que ya tiene el equipo decidido.



"A día de hoy estarían disponibles, con el matiz de Laporte, todos. Dani Olmo también ha completado ultimas sesiones con total normalidad y está disponbile y tiene muchas ganas de jugar, tenemos el equipo decidido", apuntó.



Sobre la condición de favorita de España, De la Fuente lo tiene claro: "Con los profesionales que hablo nos ponen en valor pero favoritismos hay que demostrarlos en el terreno de juego".



"Internamente sabemos que somos una gran selección y que podemos competir por lo máximo. Jugamos contra otra potencia mundial en una competición con muchísima igualdad, hay que estar muy acertado un nivel altísimo pero tenemos potencial suficiente para responder a las expectativas", añadió.



"Veremos donde llegamos. Se trata de hacer bien el trabajo, competir con los mejores equipos, hacerlo bien terminar cada partido satisfechos. Luego el fútbol te pone en tu lugar", puntualizó.



Eso sí, con total confianza en que grupo puede llegar lejos: "Haciendo las cosas como hasta ahora estaremos en disposición para llegar a algo importante, estar en la final. Solo gana uno y el resto no son fracasados. Cuando se da todo se debe estar contento e intentaremos llegar lo más lejos posible".



Además, ponderó la juventud de Lamine Yamal y Nico Williams: "Son jugadores muy jóvenes, especialmente Lamine, que es un niño pero con un talento que solo tienen los elegidos, los tocados por la varita de Dios, muy pocos tienen esas condiciones".



"Cuando tenga momento malo, que lo va a tener, la crítica va a ser feroz y si no tiene ese equilibrio lo pasará mal. Reforzamos toda esa educación y formación que recibe en su club pero son futbolistas especiales, con un toque diferente al resto", advirtió.



"Todos dais por hecho de que van a jugar ambos, ya veremos luego... no digáis si no empiezan que qué sorpresa", finalizó, en tono amistoso.

