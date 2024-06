Málaga lidera el debate ético sobre la IA tras cerrar DES2024 con récord de asistencia

DES–Digital Enterprise Show ha clausurado su octava edición con la asistencia de 17.157 directivos de 41 países. Lo hace después de tres días analizando el impacto de la aplicación de la inteligencia artificial, junto con el resto de las soluciones digitales como blockchain, la analítica de datos o la ciberseguridad, en los negocios. La que es ya la mayor cumbre europea sobre tecnologías exponenciales se despide de Málaga hasta el próximo año, y confirma que DES2025 se celebrará del 10 al 12 de junio en la capital de la Costa del Sol.

Durante esta semana, DES–Digital Enterprise Show ha posicionado Málaga como una cita ineludible en el mapa de los grandes eventos tecnológicos internacionales. Un total de 592 expertos de todas las industrias han analizado los retos que plantea la llegada de la IA generativa en los distintos ámbitos económicos con el propósito de maximizar su contribución tanto a la sociedad, poniendo en valor el lado humanista, como al ecosistema corporativo.

En este sentido, Digital Business World Congress, el foro de referencia a nivel europeo sobre digitalización que se desarrolla en el marco de DES, ha acogido a grandes voces mundiales como Zondwa Mandela, nieto de Nelson Mandela; Wendy Hall, la pionera en el desarrollo de la ciencia para la creación de la web; o Linghan Zhang, Miembro del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la ONU, que han coincidido en situar al ser humano en el centro del avance tecnológico a fin de que sea verdaderamente un motor de impulso de los derechos fundamentales, como publica Servimedia.

Todos ellos se han encontrado en las sesiones que, por primera vez, han tenido lugar en el congreso bajo el nombre #AI4Humanity by UN, y que han sido lideradas por Carme Artigas, Copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. De hecho, Artigas ha sido reconocida como AI Leader of the Year por DES, por ser una figura ejemplar a nivel internacional en la promoción de la digitalización, tanto en el ámbito privado como público y académico, además de ser impulsora de la ética en el campo de la inteligencia artificial.

Asimismo, DES ha presentado los grandes avances que se están viendo acelerados por la llegada de la IA en el conjunto los sectores. En el ámbito sanitario, la llegada de los neurodatos está permitiendo el desarrollo de terapias para la recuperación de traumas; mientras que en la industria cultural está potenciando la democratización del arte y las áreas de marketing están viendo impulsada su productividad y efectividad.

DES2024

La celebración de la octava edición de DES ha llevado a que los hoteles cuelguen el cartel de “completo” en Málaga, registrándose un 98% de la ocupación durante los días del congreso, un dato que ha venido acompañado del impacto económico que la cumbre ha dejado en la ciudad, que es de más de 34 millones de euros.

“DES sigue construyendo un entorno en el que directivos de todo el mundo pueden encontrar conocimiento y casos de éxito de cómo aplicar la tecnología para mejorar sus organizaciones: desde las parte más operativa, a la fabricación o desarrollo de servicios, o incluso estrategias de marketing para diferenciarse en el mercado”, ha afirma Sandra Infante, directora de DES. “Y hacerlo en Málaga es una clara oportunidad, ya que el potencial que tiene la ciudad actualmente como epicentro de innovación tecnológica en Europa contribuye a que el evento progrese de la mano de su sede anfitriona”.

DES2024 ha congregado a 403 firmas globales como IBM, Oracle, Nvidia, Santander, T-Systems, Clear Channel, eBay, Fhios, Jirada, NP Digital, The Cocktail, Vass, Westcon o Zoho, las cuales han dado a conocer soluciones y aplicaciones de tecnologías relacionadas con la IA, los gemelos digitales, blockchain, ciberseguridad, analítica de datos, multicloud, Realidad Virtual o Realidad Aumentada, entre muchas otras.

El jueves, último día de la cumbre mundial, tuvo un espacio para explorar las nuevas tendencias que configurarán el panorama de las empresas en los próximos años, donde la IA será gran protagonista. Las estadísticas revelan que, para 2030, la IA podría aportar hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial, revolucionando las industrias y creando nuevas capacidades de crecimiento.

En este contexto, Rhett Power, especialista en el desarrollo de liderazgo y columnista en Forbes, ha resaltado que la capacidad de adaptabilidad, resiliencia y enfoque en la innovación serán elementos de gran valor para obtener el éxito empresarial. “El futuro depende de cómo nos adaptemos como líderes, no de cómo adoptemos la tecnología”, ha indicado. Por ello, ha considerado primordial contar con ejecutivos proactivos, que promuevan una cultura dinámica y de aprendizaje continuo, con una organización impulsada por los datos que pueda tomar decisiones de forma ágil, y, sobre todo, que cuente con planes de resiliencia para salir airosa ante cualquier reto inesperado.

