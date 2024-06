El PERI del Canal de la Expo'92 limitará el número de los hoteles

Los hoteles que se podrán instalar en el Canal de la Expo podrán ser limitados en el desarrollo de los usos del Plan de Reforma Interior (PERI) que va a impulsar la Junta de Andalucía, como titular de los terrenos, y de acuerdo con el PGOU, según han apuntado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Hacienda, Carolina España, que defienden que el acuerdo entra ambas administraciones permite recuperar unos terrenos degradados y abandonados.

Así, España ha aclarado que el objetivo de este cambio de uso es “ajustar la calificación urbanística de la parcela a la realidad actual”, haciéndolo “más atractivo” a la inversión, pasando de servicios avanzados a usos terciarios, en el que cabría oficinas, comercios, aparcamientos, centros comerciales o sector hotelero, permitiendo “dar servicios”, no sólo a las empresas o a los estudiantes, sino a la actividad cultural de Cartuja.

“No todos tienen que ser hoteles, como se ha dicho en la prensa. Eso no es correcto. Nosotros tenemos la opción de limitarlo y eso es para un uso específico del 50%, como mucho”, ha apuntado la consejera, que ha negado que pretenda ser un “pelotazo” cuando ha salido a subasta en dos ocasiones y en las dos ha quedado desierta. “El día que se realice la venta o la subasta, lo ingresado irá al presupuesto de la Junta, a la sanidad, a la educación, a los servicios públicos y a las inversiones. Por tanto, no sé dónde está ahí el pelotazo”, insistía.

Sí que criticaba que tanto PSOE como Vox se hayan opuesto aún sin haber escuchado al delegado o al gerente explicarle los términos del convenio. “El bloqueo permanente de PSOE y Vox no hace daño al alcalde, sino a la ciudad”, afirmaba. No sólo hablaba ella de ese bloqueo, hasta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al Parlamento, tras ser interpelado por el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien le había afeado que "utilice el Ayuntamiento para sus aspiraciones personales y políticas. No está pensando en el bienestar de los sevillanos". Moreno consideraba que el bloqueo PSOE-Vox se ha hecho “pensando exclusivamente en el interés político de limitar el crecimiento del PP y el desarrollo de Sevilla, exclusivamente".

El acuerdo afecta a los espacios del Canal de la Expo y los Jardines del Guadalquivir, cuya puesta en valor será asumida por la Junta hasta su cesión al Ayuntamiento, que lo incorporará como nueva zona verde al Sistema Local de Espacios Libres, además de dos inmuebles sin uso de la Junta un solar de la calle María Coronel, 44, y un inmueble de Simón Pineda, 23, además de 200 aparcamientos.

Así, Sanz ha insistido en que el convenio firmado con la Junta pretende impulsar el crecimiento del parque científico-tecnológico, “motor económico fundamental de la ciudad”, de forma que “va a permitir que siga fortaleciéndose ante la demanda que, evidentemente, tiene en este momento. Supone pasar de 22.000 metros cuadrados de techo para servicios avanzados a 18.000 metros de uso terciario".

“Se trata de un problema que llevaba 30 años enquistado. Un canal que se ha ido degradando hasta llegar a ser una zona totalmente abandonada, en uno de los parques tecnológicos y científicos más importantes de Europa, con 563 empresas, más de 4.500 millones de euros de facturación y que da empleo a más de 30.000 sevillanos”, insistía, apuntando que era una demanda no sólo del propio parque sino de los empresarios.

