Desinfluenciando.

Esta semana NO traigo recomendaciones sino una guía de productos, virales en muchos casos, que desinfluencio:

- Fragancia Paula Ibiza de Loewe (unisex): dejemos a Paula en Ibiza, su olor es muy intenso evoca a tierra mojada o a pasto recién cortado, astringente. O la amas o la odias.

- Gloss de Fenty Beauty: lo ves limpio solo al estrenarlo, después se te queda churreteado, además de pigmentarte a ti y a tu prima.

- Too Faced Lip Injection: tenemos una chifladura colectiva con que nuestros labios se vean igual a los inyectados. Con este producto lo consigues, pero se corre, y eso origina que la piel de alrededor se irrite, además de ser incomodo de llevar.

- Double Wear de Estee Lauder: en mi piel, que es mixta, la siento artificial y me queda efecto máscara. Los tonos, cuando se oxidan, no se ven naturales y por ello hay que usar como tres tonos menos. Los poros, tamaño volcánico después de un tiempo aplicado. Mejor en pieles secas y blanquitas.

- Mascarilla de Labios de La Neige: su precio 25€, no es cruelty Free, tiene un olor rico pero la función te la hace igual la vaselina de toda la vida o el aquaphore de Eucerin, que no tiene perfume y su precio son 7€.

- Aceite del cabello de Gisou: te lo deja muy aceitoso y tarda en absorverse. Os recomiendo Nuxe o Caritas, que son un todo en uno.

- Borrador mágico de Maybelline: no sé por qué os gusta tanto, el aplicador es antihigiénico, los tonos del corrector son un despropósito, la textura aceitosa y muy densa pero no es tan cubriente. Iros a Catrice, Sheglam y Nars. Otro producto de esta marca, el labial mate súper stay, muy seco y nada agradable de llevar, resalta las imperfecciones y termina en drama porque al retirarlo se te quedan despellejados los labios. Y termino con la máscara también de Maybelline High Sky, deja las pestañas apelmazadas, los ingredientes no son recomendables. Vete a por Essence, Lancome, Dior o Armani.

- Blush de Pixi: formato stick que corres el riesgo de que se te parta la barra y no tengas forma humana de usar. Si aplicas directamente en el rostro te llevarás parte de tu base, los tonos para que queden más pigmentados los debes aplicar con brocha, y si eres team piel grasa, se te verá un brillo que no es para nada efecto glow.

- Pillow Talk Lip Kit de Charlotte Tilbury: no te engañes no es el nude perfecto, no tod@s tenemos el mismo subtono, si además no te sientan bien los tonos cálidos, olvídate de él. Mi consejo vete: a por el de la marca Catrice, Mac o el tono Canela de Mercadona, que usado como base polvos sueltos sí que te dura.

- Glued de Schwarzkopf: viral por prometernos dejar las cejas laminadas pero lo único que deja es residuo en las mismas, provocando que las cejas terminen bajando pero sí que es efectivo para esos pelitos rebeldes del cabello, dejando un efecto pulido sobre el mismo.

- Liquid Highlighter, Baby Got Glow de la marca Essence: realmente no ilumina, solo deja el color con partículas de glitter y no es un dupe como much@s influencers os recomiendan en redes del de la marca Charlotte Tilbury.

- Infalible de Loreal: a mí me ha fallado, dejándome un efecto para nada natural y tampoco uniforme en mi piel.

No todo es bueno, ni tod@s tenemos el mismo tipo de piel o gustos. Os aconsejo probar antes de tiraros de cabeza a consumir y llenar el cajón o tu casa de productos que nunca acabas y por lo que te han costado no te desprendes de ellos. Los testers tienen esa función de no abrir un agujero en nuestra cartera o bolsillo. Por eso, personalmente, nunca recomiendo ni hago collabs de productos que no me gustan. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que me sigas en @mayte_vivahuelva y ahí tienes enlace directo a mi canal de YouTube y mis otras redes sociales. ¿Qué productos desinfluencias?

