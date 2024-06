Dani Olmo: "Los que nos tomen como víctimas les recuerdo que venimos de ganar"

Dani Olmo aseguró que no entiende a aquellos que ven como "víctimas" a los internacionales españoles en la Eurocopa 2024 y recordó, a los que no sitúan a España entre las candidatas al título, lo ocurrido en la última Liga de Naciones en 2023.



"No sé por qué nos pueden ver como víctimas, la verdad, si nos toman así ellos sabrán. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos y lo que sabemos hacer. Venimos de ganar la Nations Leguae, que sólo puede ganarla una selección y tenemos tranquilidad y motivación, ganas de que empiece todo. Si tenemos oportunidad de ganar, lo vamos a hacer otra vez", afirmó en rueda de prensa en la carpa de la selección en Donaueschingen.



Para llegar lejos Olmo resaltó la importancia de "empezar bien" ante Croacia, aunque dijo que un tropiezo no será decisivo. "Es importante volver a levantarse con un mal resultado. Somos optimistas y vamos a ir ganar desde ya, pero hemos tenido experiencias de empezar mal una competición y acabar ganándola".



En lo personal, se siente ya al máximo tras no poder jugar los dos amistosos previos a la Eurocopa ante Andorra e Irlanda del Norte. "Estoy muy bien, al final hemos seguido la progresión establecida porque no pude jugar por prevención los dos últimos partidos con mi equipo. Estoy al cien por cien, yo me pondría está claro, si no quien me va a poner pero es decisión del míster. Si no me pone estaré con el equipo porque es la fuerza en un torneo así".



Menos opciones de jugar en el estreno tiene Aymeric Laporte por unas molestias musculares que Olmo espera que queden en poco. "Tiene unas pequeñas molestias musculares y esperemos que no sean graves. No sé si va a poder jugar pero esperemos que se recupere bien porque es un jugador muy importante para nosotros".



Cómodo en cualquier posición del ataque de España, Olmo elige la demarcación del 10 pero aseguró que puede jugar en banda y que es compatible con Pedri. "Como 10 es la posición en la que mejor me siento y en la que más juego en mi equipo. Competimos todos con todos, nos hace ser mejores. Pedri es un jugadorazo y ya he jugado con él. Somos totalmente compatibles".



Olmo valoró las opciones de España con un equipo que destacó mezcla bien la experiencia con los jóvenes talentos. "Somos una selección muy joven pero con la experiencia de Álvaro (Morata), de Navas, Rodri o Carvajal pero también esa gente joven como Lamine en su primer torneo o Nico que ya jugó el Mundial. Esa combinación va a ser muy importante. Estamos preparados".

