Sevilla acoge protestas en centros educativos por el calor que se pasa en sus aulas

Varios centros educativos de la provincia de Sevilla protagonizan este jueves concentraciones para reclamar a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, en el caso de los colegios, que cumplan con la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020 y solucionen el problema del intenso calor en las aulas.

Se trata de una protesta coordinada por la plataforma Escuelas de Calor, en colegios e institutos de varios puntos de la provincia, tras una primera acción de protesta espontánea el pasado 3 de junio por el alumnado del IES Molinillo de Guillena, que ese día se negaron a entrar en clase en buen número por las altas temperaturas que sufren en la jornada lectiva.



Tras aquella concentración, que se realizó sin los permisos oportunos, pidieron otros para concentrarse en este jueves, y su iniciativa se ha transmitido a una veintena de centros en la provincia, que secundan acciones similares a las puertas de los edificios principales en distintos horarios.



En el caso concreto del instituto de Guillena, la concentración se ha realizado entre las 8.30 y las 9.15 horas, con unas 200 personas entre alumnos, padres y vecinos del municipio, así como representantes de centrales sindicales como CGT y Ustea, todo vigilado por la Policía Local y la Guardia Civil.



En el caso de este centro, según ha dicho a EFE el alcalde de la localidad, Lorenzo Medina (PSOE), se da el problema de que acaba de ser ampliado pero en la ampliación no se ha tenido en cuenta la instalación de la bioclimatización que contempla la Ley aprobada por la Junta de Andalucía en 2020.



La semana pasada, ha añadido, el concejal de Educación, Manolo Vázquez, mandó un escrito a la Junta para pedir una solución, “y la respuesta ha sido muy desalentadora”, porque les han indicado que “si en un futuro se crea un programa similar, se propondrá la instalación de la climatización correspondiente”, en referencia a la consecución de fondos europeos para financiar futuras actuaciones.



“Ahora mismo, nos encontramos con un centro dividido entre quienes pueden disfrutar de las bondades de la climatización y los que no”, según el alcalde.



En la concentración, la portavoz de Escuelas de Calor, Teresa Pablo, ha lamentado que este colectivo comenzó en 2017 a “pelear” para aprobar una Ley por parte de la Junta que salió adelante tres años después, pero “no la han desarrollado reglamentariamente ni la han dotado de presupuesto”, y ha añadido que todo lo que se ha realizado es con fondos de la UE, no con dinero propio del Gobierno andaluz.



Además, ha criticado que la Junta de Andalucía “habla de que ya ha realizado acciones en más de 400 colegios”, pero “todo ha sido con fondos europeos, porque no ha dotado de fondos propios al programa”.



A la concentración se han unido centros como el Pablo Ruíz Picasso y el CEIP Adriano, de Sevilla capital; o el IES Ponce de León de Utrera, mientras que el Tartessos de Camas, uno de los que se movilizó a principios de junio, no se ha unido finalmente a la protesta tras haberse arreglado de urgencia el equipo de aire acondicionado del centro por parte de la Junta tras las protestas de los alumnos.



Las protestas se desarrollarán en distintos tramos horarios, desde primera hora hasta las tres de la tarde.

