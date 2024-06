Once detenidos en Sevilla por ofrecer dinero a un menor para mantener relaciones

Once hombres de entre 20 y 60 años han sido detenidos y otros cinco investigados por su presunta implicación en varios delitos contra la libertad sexual cometidos contra un menor, al que habrían ofrecido dinero a cambio de relaciones o intercambio de contenido de índole sexual.



Los detenidos contactaron con el menor a través de redes sociales, según ha informado este jueves la Policía Nacional, que inició la investigación de los hechos cuando tuvo conocimiento de que un menor estaba llevando "un alto nivel de vida" en relación a lo que económicamente le proporcionaban sus padres.



El menor utilizaba hasta diez terminales móviles en su vida diaria, ha indicado la Policía, que en un primer momento concretó que estaba contactando con numerosas personas mayores de edad que le ofrecían dinero u otros artículos a cambio de mantener relaciones sexuales o mediante el intercambio de fotos, vídeos o conversaciones de índole sexual.



El contacto del menor con los presuntos autores de los hechos ha tenido lugar en varias localidades de Andalucía, lo que a juicio de los investigadores evidencia la "extensa red de personas" con las que se puede contactar a través de las redes sociales.



La investigación ha permitido identificar a dieciséis de las personas involucradas.



El pasado abril se procedió a la detención de once de los identificados como presuntos autores de varios delitos contra la libertad sexual a menor de edad, y se produjo la lectura de derechos como investigados no detenidos a los restantes por haber tenido participación delictiva.



La investigación ha permitido también poder decomisar gran cantidad de material informático que se sumará como evidencia probatoria a la causa judicial.



Tampoco se descarta, una vez analizado el contenido del material intervenido, obtener pruebas de nuevos hechos delictivos o la identificación de posibles nuevas víctimas menores de edad en otras localidades del territorio nacional.

