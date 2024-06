Moreno avisa de que Andalucía no permitirá una singularidad en financiación para Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves que no van a permitir una singularidad para Cataluña en materia de financiación, ya que sería "un nuevo maltrato y un paso más a la ruptura del principio de solidaridad interterritorial" en España.



Moreno ha dicho a los periodistas, a su llegada a la sesión de control en el Parlamento, que sería "una injusticia más" con Andalucía que van a "intentar impedir".



En su opinión, se trata de la "enésima cesión al independentismo y el enésimo cheque" que paga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para seguir en el poder e "intentar" que Salvador Illa esté al frente de la Generalitat de Cataluña.



Ha reclamado "justicia, solidaridad e igualdad" y ha rechazado que haya "un cupo vasco y un cupo catalán" mientras a Andalucía se de deben 1.500 millones anuales (por su reclamación de infrafinanciación) y no se le han pagado todavía los 800 millones de entregas a cuenta.



Ha criticado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hable de esa singularidad para Cataluña cuando ha sido consejera en Andalucía y denunciaba la falta de financiación.



Moreno ha lamentado que "una vez más se privilegia a un territorio sobre otro por los pesos de los votos independentistas" y ha opinado que "el Gobierno de Sánchez no ha entendido la enorme voracidad del independentismo, que tiene hambre después de comer".

