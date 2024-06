Un presidente de vecinos gana más que Sánchez y tiene un seguro anti denuncias

El presidente de la comunidad de vecinos de Estepona (Málaga) que se puso un sueldo de más de 86.000 euros ha aprobado una subida de otros 16.500 con cargo al presupuesto de 2024 de su urbanización y ganará 13.000 euros más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Además, ahora se ha blindado a sí mismo ante posibles demandas con un seguro, que también pagarán los vecinos de su bloque y que responderá económicamente por él si la Justicia estima que debe devolver algo de lo que ha recibido en estos últimos años, ha explicado el representante legal de una de las propietarias que lo denunció, David Valadez.



En 2023, el sueldo que percibía Stephen Hills, residente en esta urbanización desde hace décadas, ya superaba al de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (84.600 euros) y al de los ministros (79.415 euros), y era apenas 600 euros menor que el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (87.333 euros).



Esta decisión, que el mismo Hills aprobó para sí mismo en una junta general de propietarios en la que votó a su favor en nombre propio y en el de varios de sus vecinos, le supuso la recriminación de algunos propietarios que recurrieron el acuerdo en los tribunales.



“Se pretende enmascarar la atribución de un elevadísimo sueldo al presidente” bajo “la denominación de Administración Gerente de la Urbanización”, una figura que “no viene contemplada” en los mismos y “cuya creación jamás ha sido aprobada por la comunidad de propietarios”, ha subrayado el letrado.



En la última reunión de propietarios -celebrada el pasado 7 de junio- le pidieron explicaciones sobre su sueldo y que aportara el acta de la junta de vecinos donde se aprobó, pero la administración indicó que se había acordado cuando Torre Bermeja era una comunidad de propietarios “familiar”, por lo que al parecer no existe tal documento, ha apuntado Valadez.



Asimismo, y ante la posibilidad de que la Justicia resuelva que debe devolver su salario o las cuotas de comunidad que no ha abonado, Hills aprobó la contratación de una póliza de seguro que abone cualquier cantidad económica por la que deba responder a consecuencia de las demandas contra él en el tema de su salario o la exención de pagos.



A pesar de que en el orden del día de la reunión no se incluía una subida de sueldo cercana al 20 por ciento ni la contratación de una póliza para Hills, “se somete a votación y se aprueba”, algo que para el abogado es “simplemente inaudito”.



Esta opinión coincide con la expresada a EFE por la presidenta de la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove), Elisa Álvarez, para quien es necesario que se adopten medidas dirigidas a defender los derechos de los propietarios y a controlar la gestión de los fondos de las comunidades.



Stephen Hills, un diseñador de interiores británico jubilado al que oficialmente no se le conoce actividad profesional alguna, se presenta en su perfil en redes sociales como presidente de la comunidad de propietarios de Torre Bermeja.



A día de hoy, “el presidente de la comunidad es la máxima autoridad en una urbanización y gestiona con las escasas restricciones que fija la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) su presupuesto”, que en residenciales como el de Torre Bermeja ronda el millón y medio de euros, y esto tiene que cambiar, ha apuntado Álvarez.

