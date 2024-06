Asaja solicita autorización para vender agua de riego de Granada al Almanzora

Asaja ha reclamado al Gobierno central que autorice la cesión temporal de agua acordada por los regantes de Jabalcón, en la zona Norte de Granada, a regantes de Almanzora, una venta de 4 hectómetros cuadrados de agua criticada por ecologistas y otras comunidades de regantes.



La comunidad de regantes de Jabalcón, formada por unos 800 comuneros de Baza y Benamaurel, aprobó este mes de junio en una junta extraordinaria vender parte de su agua a la Almanzora (Almería), una operación cerrada por mayoría.



Se trata de un acuerdo para ceder los derechos de agua a comunidades del Almanzora para esta campaña de riego al recibir en abril, fuera de plazo de la planificación de sus cultivos, una dotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que no podrán usar.



Los regantes de Jabalcón se han acogido a una figura que permite ceder agua entre territorios pero que exige una autorización previa, en este caso de la CHG y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que debe formalizarse antes de que acabe la campaña de riego el próximo 30 de septiembre.



Asaja Granada ha apoyado esta cesión de agua y ha pedido las autorizaciones necesarias al entender que puede hacerse con la infraestructura del embalse del Negratín y porque no genera perjuicios.



"Se trata de un simple acuerdo de voluntades entre dos partes facultadas para llevar a cabo este tipo de contrato, es decir, titulares de derechos temporales al uso privativo de las aguas, a cambio de una compensación económica que servirá, en este caso, para el pago del canon anual del agua", ha detallado Asaja.



La asociación de agricultores ha asegurado que el acuerdo no va en contra del resto de proyectos y planes de nuevos regadíos de la comarca ni perjudica a otros regantes de la provincia.



"Es una medida lógica y puntual", ha resumido Asaja, que ha reiterado su apoyo a un acuerdo en el que "todo son ventajas.

