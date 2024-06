Netflix dice que no está preparando ningún documental sobre el niño Gabriel

La plataforma Netflix ha asegurado este miércoles que no está preparando con ninguna productora un documental sobre el caso de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 y por cuya muerte cumple prisión permanente revisable Ana Julia Quezada, entonces la pareja del padre de la víctima.



Netflix ha hecho estas aclaraciones después de que la madre del niño Gabriel, Patricia Ramírez, compareciera ayer en la Comisión de Interior del Senado y señalara que la dueña de la productora de un documental sobre el caso se había comprometido a pararlo.



La madre de Gabriel mencionó a Netflix, pero no descartó que otras plataformas estuvieran detrás de ese documental.



"Netflix no ha detenido ninguna producción sobre el caso de Gabriel Cruz porque, de hecho, no está trabajando con ninguna productora en dicho proyecto. La plataforma no está involucrada en la producción de un documental sobre este caso, por lo que cualquier duda ha de ser resuelta con la productora que lo ha llevado a cabo", ha señalado esta plataforma.

