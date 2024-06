Sánchez dice a Feijóo que las elecciones serán en 2027 y ganará a las "tres ultraderechas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dicho al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que las elecciones generales que pide se celebrarán en tres años, en 2027, y que entonces el PSOE ganará a las "tres ultraderechas", a su juicio el PP, Vox y el Se Acabó La Fiesta de Luis 'Alvise' Pérez.



En la primera sesión de control al Gobierno tras las elecciones europeas, en las que el PP ha ganado al PSOE por 20 escaños frente a 22, Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo que "no eternice lo que es inviable" porque no tiene "apoyo suficiente en las urnas" y sea "responsable y pregunte a los españoles".



Feijóo ha aludido además a la amnistía, cuya aplicación "no será coser y cantar", a que la vicepresidenta segunda "ha dimitido un poquito" o a que "otra persona" del "vínculo más íntimo del presidente vuelve a estar investigada por corrupción", aludiendo, sin nombrarle, al hermano del presidente.



Sánchez le ha replicado que los resultados de las europeas lo que ha permitido es que los de Feijóo le permitan "continuar al frente del PP haciendo oposición un poco más" y le ha dicho que "se le va a hacer un poco largo", conminándole a elecciones dentro de tres años.



Además, el jefe del Ejecutivo ha culpado a Feijóo de que ahora no haya una ultraderecha, sino dos, y acto seguido ha hablado de tres, incluyendo al PP: "Cuando haya elecciones el 2027 se van a presentar tres ultradrechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal, vamos a ganarles a los tres, señoría, sino al tiempo".



Además, Sánchez ha dejado sin respuesta una pregunta de Feijóo:"Le va a entregar la Generalitat a Puigdemotn para que le deje gobernar más?".

