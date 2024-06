El secreto de la longevidad de Cristiano Ronaldo: "Mucha dedicación y trabajo duro"

El secreto de la longevidad de Cristiano Ronaldo en los terrenos de juego es "mucha dedicación y trabajo duro", según reveló este martes en una entrevista concedida a la UEFA el propio delantero portugués, a punto de disputar su sexta Eurocopa.



"Si un jugador quiere ser longevo, debe tener una gran capacidad de adaptación y las características necesarias para ello. Eso es lo que he intentado hacer. No es casualidad que lleve 20 años jugando al más alto nivel", dijo Cristiano.



"Mantener ese rendimiento es muy difícil. Sólo con mucha dedicación y trabajo duro se pueden alcanzar esas cifras", añadió.



A pesar de su larga y laureada carrera, Cristiano Ronaldo, de 39 años, afirmó que "siempre hay cosas que mejorar".



"Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay cosas que puedo perfeccionar. Con la edad, descubres que hay cosas en las que no éramos tan buenos en el pasado, y además empezamos a perder algunas facultades, así que es importante intentar adaptarse", comentó.



Cristiano, ex del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, disputará en Alemania su sexta Eurocopa, más que ningún otro jugador en la historia, algo que le hace sentirse "orgulloso".



"Me hace mucha ilusión, porque demuestra la longevidad de mi carrera -opinó-. Sin embargo, no es más que un capítulo de lo que Cristiano Ronaldo ha conseguido en el fútbol".



La selección de Portugal, dirigida por el técnico español Roberto Martínez, es para Cristiano un equipo "con un talento increíble" y que "dará muchas alegrías a los aficionados".



El grupo que comanda sobre el césped tiene "todos los ingredientes para ganar" la Eurocopa de 2024 y repetir la conquista lograda en 2016, aunque prefiere "ir paso a paso, partido a partido".



"Ahora tenemos los pies en el suelo, pero la mente en el cielo para mirar hacia arriba y ver que es posible ganar la Eurocopa", apuntó.



El capitán de las 'quinas' también habló de cómo se ve a sí mismo como líder y afirmó que quiere "ser un jugador que ayude a los demás" y alguien a quien sus compañeros "puedan admirar, ser visto como un modelo a seguir y ser un buen profesional".



"Me gusta predicar con el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, sino que me gusta mostrarles quién soy", añadió.



Cristiano volverá a los terrenos de juego este martes para disputar el último partido de preparación de Portugal, contra Irlanda.



En Alemania, los lusos estarán encuadrados en el grupo F, junto con la República Checa, Turquía y Georgia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es