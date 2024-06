La alcaldesa de Almería evita explicar en el pleno el polémico cartel del menor

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado que la alcaldesa “ha perdido hoy la oportunidad de explicar a todos los almerienses cómo fue posible que llegara hasta los mupis de la ciudad un cartel publicitario con la imagen de un menor vinculada a un polémico y confuso mensaje sobre agresiones sexuales”.

Ha sido durante el debate de una moción presentada por el Grupo Socialista en la que solicitaba la reprobación de la Corporación Municipal de Almería ciudad a la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, por su responsabilidad en la distribución de dicha campaña sufragada con fondos del Pacto contra la Violencia de Género.

El PSOE considera que la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad dio el visto bueno a esa campaña, que no fue un error y, por lo tanto, “no vamos a participar del cierre en falso que la alcaldesa ha querido dar a esta gravísima crisis de reputación que ha sufrido el Ayuntamiento de Almería a nivel nacional”, ha declarado la portavoz del PSOE, Adriana Valverde.

Para Valverde, la concejala Paola Laynez “ha dado ya suficientes muestras de su incapacidad para dirigir un área de la responsabilidad y sensibilidad que tiene el Área de Familia, Igualdad e Inclusión, por lo que debe ser apartada de ese cargo”.

Según la portavoz socialista, “lo ocurrido con el cartel no fue un error porque tanto la foto como el eslogan contaron con el visto bueno de la concejala”. En su opinión, “lo que hay detrás de todo esto es que Laynez no tiene claro que la violencia de género es violencia hacia las mujeres, exclusivamente, y al querer introducir forzadamente a los menores en una campaña cuyo objetivo no eran los menores se produjo el disparate que ha dado la vuelta a España”.

Adriana Valverde ha considerado que “lo más grave” es la ausencia de explicaciones por parte de la alcaldesa y hoy el Pleno de la Corporación municipal era una buena oportunidad para ello, lamentando el voto en contra del PP a la moción socialista. “Nos han repetido que fue un error pero no nos han detallado en qué parte de todo el proceso hasta que ese cartel llega a los mupis se produjo ese error”, ha criticado.

El Boticario

Por otro lado, el PP ha votado hoy en contra de la moción del Grupo Socialista con la que pretendía arrancar al Ayuntamiento el compromiso del mantenimiento del parque de El Boticario y del Cordel de la Campita una vez sean restaurados o renaturalizados por la Junta de Andalucía.

Desde el PSOE en el Ayuntamiento de Almería se pretendía retomar la necesidad de que esas zonas cuenten con un correcto mantenimiento una vez la Junta de Andalucía las devuelva a su estado original de vegetación e instalaciones. Valverde ha recordado cómo tanto el Boticario como el Cordel de la Campita han sufrido años de abandono que han ocasionado su deterioro y ha lamentado el voto en contra del PP a una moción que perseguía que tal circunstancia no se vuelva a repetir en el futuro.

