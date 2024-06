Protesta ante la Universidad de Sevilla tras el desalojo de los estudiantes propalestinos

Medio centenar de estudiantes propalestinos se han concentrado este martes a las puertas de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (US) para condenar "los actos violentos" ocurridos anoche durante el desalojo del decanato.

En declaraciones a los periodistas, Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica e integrante del grupo de profesores de la plataforma 'Red Universitaria Por Palestina' ha condenado "estos actos violentos y totalmente innecesarios", ya que se trata de "una manifestación pacífica" donde el alumnado "no es agresivo y simplemente está diciendo lo que mucha gente piensa".



Sin embargo, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha dicho este martes en un comunicado que en las últimas semanas han sufrido la ocupación de sus espacios "por parte de un conjunto de personas que han ido progresivamente deteriorándolos y han limitado el libre movimiento y desarrollo de las actividades de esta institución pública de educación superior".



Además ha señalado que "las actuaciones de estos individuos han ido incrementando su hostilidad y agresividad en las últimas fechas" y les ha acusado de ocupar la Facultad de Filología "montando barricadas con diverso material de nuestro mobiliario" y agrediendo a una persona contratada en la institución.

Espacio reservado al reproductor de vídeo





Adela Muñoz ha subrayado que "hay un reconocimiento del estado de Palestina por parte del presidente del Gobierno y el apoyo a Palestina no es un capricho", al tiempo que ha recordado que "hay 150 profesores que apoyan este movimiento y que están en contra de la gestión del rector".



Por su parte, el profesor Carlos Bueno Suárez ha leído un manifiesto en el que se asegura que "algunos gobiernos universitarios, no sólo no están a la altura de los gravísimos crímenes, sino que muestran una deriva autoritaria y antidemocrática muy preocupante".



Además, el manifiesto recalca que "se prohíben conferencias o asambleas, se dan órdenes de quitar carteles de tablones de anuncios o se prohíbe el reparto de folletos o escritos en nuestro campus y se permite a la Fuerzas de Seguridad del Estado entrar en los campus y reprimir violentamente los actos pacíficos de protesta". Bueno ha concluido señalando que "todo esto está pasando en 2024, siglo XXI, siendo Miguel Ángel Castro el máximo responsable de esta vergüenza", por lo que ha exigido su dimisión.

Espacio reservado al reproductor de vídeo

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado como "absolutamente proporcionada" la actuación de la Policía Nacional, que realizó a partir de una "petición expresa" del rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, ya que estaban "interfiriendo en el normal desarrollo de las actividades propias" de la universidad.

La Policía Nacional entró y procedió al desalojo, para el que "no hubo apenas resistencia" y en el que no se produjeron heridos, según el delegado, que ha añadido que el único incidente se produjo al romperse una puerta con la resistencia de uno de los encerrados, que sufrió heridas leves, igual que uno de los policías.

Espacio reservado al reproductor de vídeo





En el mismo sentido se ha expresado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha calificado la intervención de los agentes como "proporcional y necesaria" y "acorde a derecho". "Los manifestantes fueron advertidos de manera verbal, suficiente y manifiesta de que debían abandonar el lugar haciendo caso omiso de las instrucciones policiales", señala el SUP en un comunicado, en el que se añade que los estudiantes "se coordinaban con una actitud violenta para impedir, por la fuerza , el desalojo".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es