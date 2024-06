Imanol Arias, ante el tribunal: "Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto"

El actor Imanol Arias ha reconocido este martes en el juicio haber defraudado a Hacienda unos dos millones de euros entre 2010 y 2014 de sus ganancias en la serie 'Cuéntame cómo pasó' tras llegar a un acuerdo con las acusaciones por el que acepta dos años y dos meses de prisión.



"Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto", ha aseverado el actor tras ratificar el pacto al que llegó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que representa a Hacienda- por el que asume haber cometido cinco delitos fiscales al haber defraudado 2.023.909 euros entre 2010 y 2014, y acepta que se le imponga una condena de 26 meses de prisión y una multa.



Lo ha hecho durante su declaración en el juicio que ha retomado este martes la Audiencia Nacional contra el intérprete, su compañera de reparto en la citada ficción, Ana Duato, y otros 26 acusados de delitos de fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria.



Imanol Arias, que se enfrentaba a una petición inicial del fiscal de 27 años de cárcel, es uno de los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones por el que han reconocido los hechos de los que se les acusa a cambio de reducciones en sus eventuales condenas.



Durante su interrogatorio, el actor ha reconocido los delitos por los que se le acusa y las penas de prisión que estos conllevan (y que suman 26 meses de cárcel). "Podría decirlas para que las conozca todo el mundo; yo las conozco", ha indicado a la presidenta del tribunal.



En virtud del acuerdo de conformidad, Arias -a quien el fiscal le imputaba en un principio un fraude de 2,7 millones de euros entre 2009 y 2015- ha aceptado esos 26 meses de prisión, que su defensa ha solicitado suspender durante dos años. La Fiscalía no se opone a dicha petición que supone que no tenga que ingresar en la cárcel.



El actor también ha aceptado el pago de una multa, correspondiente a entre un 50 y 60 % de la cantidad defraudada en cada ejercicio, según el acuerdo de conformidad, que le aplica la atenuante de reparación del daño.



En dicho acuerdo, al que ha tenido acceso EFE, las acusaciones explican que el actor también defraudó 72.640 euros en 2015, si bien esta cuota no alcanza la cantidad que fija la ley para que sea delito.



Imanol Arias reconoce en su escrito que ocultó al fisco parte de sus ganancias de la serie 'Cuéntame cómo pasó' a través de la estructura societaria creada por el acusado Fernando Peña, dueño del despacho de abogados Nummaria, por la que se transformó su renta de actividad profesional en una renta vitalicia.



De esta forma se pretendía "disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60%" que fija la norma para estar rentas.



Durante su intervención, ha señalado que la idea de constituir una sociedad participada por otra sociedad inglesa fue de Fernando Peña, con quien tenía una "relación de confianza" de "muchísimos años", no sólo en el despacho, sino también en asuntos de propiedad intelectual de los actores.



Al inicio de la causa Imanol Arias abonó 1,9 millones de euros, y el pasado 3 de junio 274.801 euros y también la responsabilidad civil que se le reclamaba.

