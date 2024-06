Sanidad está decidida a evitar que los 'influencers' publiciten productos sanitarios

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, ha mostrado este martes su preocupación porque influencers y personajes famosos estén publicitando productos sanitarios o sus servicios asociados. "Hay que evitarlo" porque "es muy grave", ha subrayado.



Y eso tratará de hacer la futura ley de publicidad de productos sanitarios, actualmente en fase de estudio de los "cientos" de alegaciones que se presentaron al proyecto por parte de la industria, pacientes, organizaciones de consumidores y comunidades, tal y como ha explicado Lamas en el desayuno "El primer café" organizado por la Sociedad Española del Corazón.



La futura ley restringirá la promoción por parte de 'influencers' y prohibirá mensajes exagerados y engañosos que induzcan a error comparándoles con medicamentos, despertando expectativas de éxito asegurado o atribuyéndoles funciones que no posean, entre otros. "Lo que se considere pertinente se incorporará y lo que no, se explicará el por qué", ha destacado Lamas.



Tal y como ha explicado, aunque a veces se trate de "hacer paralelos" los medicamentos y los productos sanitarios, hay que tener en cuenta que los primeros se evalúan y se autorizan por parte de las autoridades antes de que salgan al mercado.



Mientras que el producto sanitario "está más liberalizado, se evalúa y se concede un certificado de conformidad por organismos notificados", que normalmente son entidades privadas; sobre ellas, las autoridades sanitarias tienen la única responsabilidad de su vigilancia, auditoría, seguridad y publicidad.



En este sentido, ha señalado la necesidad de "evitar la publicidad engañosa".



¿Cómo controlar las redes sociales y todos los mensajes que circulan por ellas? "Puede dar la sensación de estar poniendo puertas al campo, pero cuando lo que te juegas es la protección de la salud pública, cualquier esfuerzo es necesario", ha resaltado.



"Hay que intentar -ha proseguido- que se evite el nombre de un famoso para identificar las bondades de un producto, porque la publicidad tienen que representar de la manera más fidedigna posible las indicaciones del producto, sus bondades pero también sus riesgos".



Según Lamas, "no tiene sentido" hacer una publicidad directa de productos que han de ser utilizados por profesionales sanitarios que son "tan específicos y sofisticados" que la comprensión por parte del "público lego es difícil".



"Un influencer no podría hacer publicidad de esto ni tampoco de sus servicios asociados, que es una forma que tienen ahora de baipasear y que ya hemos visto que tiene consecuencias en la salud" ha censurado.



Algo que, en su opinión, "es muy grave y hay que hacer un esfuerzo por extender la confianza en el sistema de los productos sanitarios por las vías oficiales", como son los profesionales y las agencias reguladoras.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es