Jennifer López y Ben Affleck venden su casa en Los Ángeles un año después de comprarla

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck han puesto a la venta su mansión en la ciudad de Los Ángeles, en California (EE.UU.), valorada en unos 60,8 millones de dólares, informan medios locales.



La pareja compró la casa poco después de su segunda boda, celebrada en 2022, y según varios medios, la cantante y el actor están buscando una nueva residencia.



La casa en venta se encuentra en el exclusivo barrio de Beverly Hills y fue comprada exactamente en mayo de 2023.



Según el medio especializado ENews!, la cantante de "Let's Get Loud" y el director de "Argo" están trabajando con una conocida agencia inmobiliaria para proceder a la venta del inmueble de una forma discreta.



La noticia de la venta de la mansión se conoce pocos días después de que López anunciara que cancela su gira 'This is Me…Live', programada para los meses de junio a agosto, porque se toma un tiempo libre para pasarlo con sus hijos, familia y amigos cercanos.



"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", escribió la cantante, de 54 años, en un comunicado publicado en su página web.



La cancelación de la gira coincidió con el lanzamiento de 'Atlas', la película de Netflix que, bajo la dirección de Brad Peyton, protagoniza y que llegó al servicio de streaming el pasado 24 de mayo.

