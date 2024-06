Otegi destaca que los independentistas son ya la primera fuerza a la izquierda del PSOE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado este lunes que los partidos independentistas agrupados en Ahora Repúblicas se han convertido en la primera fuerza política "a la izquierda del PSOE".



Otegi ha analizado "con un poquito más de sosiego" los resultados de las elecciones europeas de ayer, en una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Política de la formación abertzale.



El líder de EH Bildu ha expresado su satisfacción por haber sido la primera fuerza política en Euskadi y la segunda en "el sur de Euskal Herria" -contando con Navarra-, lo que le permite, con 280.000 votos, lograr el "reto" de enviar a un "embajador vasco" a la Unión Europea, el navarro Pernando Barrena.



Ha destacado que los votos logrados por EH Bildu en el País Vasco y Navarra han sido suficientes para que Barrena resultara elegido.



Respecto al conjunto de la coalición Ahora Repúblicas, en la que se presentaba con ERC y el BNG, Otegi ha resaltado que resulta "curioso" que los independentistas se hayan convertido en la "primera fuerza a la izquierda del PSOE" con 800.000 votos.



Otegi no ha detallado cómo se organizará el grupo de Ahora Repúblicas, aunque ha afirmado que en anteriores legislaturas no lograron eurodiputado con sus propios votos, lo que les obligaba a compartir el escaño, y esta vez sí lo han conseguido, por lo que "la situación ha cambiado".



El dirigente abertzale ha considerado que el resultado demuestra la "fortaleza" del proyecto político de EH Bildu, que basa su éxito, según ha dicho, en el compromiso de su militancia y en el cumplimiento de "unos principios y valores".



"El secreto del éxito es militancia, militancia, militancia y un principio por encima de todo el resto: primero el país, el pueblo vasco, y después los partidos políticos", ha afirmado.



Ha calificado de "preocupante" el mapa político europeo tras estas elecciones, en las que se ha reforzado la ultraderecha mientras la derecha liberal "le compra los marcos".



A su juicio, una Europa supeditada a las estrategias militares de EEUU, dominada por "elites militaristas", que apuesta por el "austericidio y el empobrecimiento de las clases populares" y que no reconoce a los pueblos sin estado no tiene futuro.



Se ha felicitado por el hecho de que en el País Vasco y Navarra "se vota diferente" y ha insistido en su idea de que en determinadas convocatorias electorales, como las generales o las europeas, se conforme una "lista de país", un proyecto conjunto entre quienes "entienden Euskal Herria como nación", con el PNV y también sectores de la izquierda confederal.



"¿Por qué no somos capaces de hacer un gran frente amplio con una programa de mínimos?", se ha preguntado. "Nuestra oferta sigue en pie", ha añadido.



Se ha referido al próximo congreso de EH Bildu, en el que se presentará a la reelección como coordinador general, y ha avanzado que será un cónclave en el que la dirección y el partido darán "pasos cualitativos en varias direcciones".



Será, ha dicho, un acontecimiento político que "va a alumbrar un proyecto todavía más solido, más abierto, más plural, con gentes nuevas que se incorporen a las tareas de dirección".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es